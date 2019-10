Adele tiết lộ bí quyết giảm 19 kg 0 Không còn mũm mĩm như trước, nhan sắc của nữ ca sĩ cũng được nâng tầm đáng kể.

Ngày 24/10 vừa qua, Adele đã khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện tại sinh nhật lần thứ 33 của nam rapper đình đám Drake với thân hình vô cùng thon gọn. Cô diện bộ đầm nhung đen, để lộ thân hình và đặc biệt là phần vai mảnh mai.

Adele xuất hiện gợi cảm trong việc sinh nhật nam rapper Drake.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội, Adele tiết lộ cô đã giảm được 19 kg. "Ngày xưa tôi hay khóc, còn bây giờ, tôi chỉ đổ mồ hôi". Giọng ca Someone like you đã nhờ tới sự giúp đỡ của huấn luyện viên cá nhân Pete Geracimo để cải thiện vóc dáng cũng như sức khoẻ. Pete đã thiết kế một chương trình tập luyện riêng dành cho nữ ca sĩ để giúp cô thoải mái trong việc đến phòng gym. Trước đó, Adele từng tuyên bố "ghét tập gym vì toàn những tiếng rên rỉ mệt nhọc". Các bài tập của cô gồm cardio, đẩy tạ, bài tập tăng nhịp tim và tạo sức bền. Mỗi buổi tập của Adele kéo dài 60 phút.

'Hoạ mi nước Anh' tự tin khoe bờ vai thon gọn sau khi giảm 19 kg.

Bên cạnh đó, cô còn theo đuổi chế độ ăn kiêng mang tên Sirtfood Diet. Chế độ này cho phép ăn thoải mái các món ăn chế biến từ thực vật như táo, cải xoăn, kiều mạch, trà xanh... Cô hạn chế ăn thịt và tinh bột. Sự kiên trì tập luyện và ăn kiêng đã giúp 'hoạ mi nước Anh' thay đổi hình ảnh thành công.