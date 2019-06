Á hậu Huyền My tiết lộ 3 'bảo bối' dưỡng da mùa nắng 0 Người đẹp thay đổi kem dưỡng ẩm theo mùa và thoa lại kem chống nắng sau mỗi 3 - 4 tiếng.

Á hậu Huyền My thường xuyên khoe mặt mộc với làn da căng bóng, hồng hào.

Không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, Á hậu sinh năm 1995 còn có làn da trắng hồng, căng mướt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Huyền My nhiều lần chia sẻ những mẹo vặt làm đẹp nhỏ để duy trì làn da mịn màng, săn chắc. Mới đây, người đẹp tiết lộ những món "bảo bối" mà cô thường dùng để chăm sóc cho làn da trong những ngày nắng chói chang.

Dưỡng da với sản phẩm dạng gel

Huyền My sử dụng gel dưỡng ẩm Huxley Glow Awakening Cream, giá khoảng 700.000 đồng.

Huyền My chia sẻ, trong mùa hè nắng nóng, cô không sử dụng dưỡng ẩm dạng kem đặc như mùa đông mà dùng sản phẩm dạng gel để tăng độ thẩm thấu, đồng thời, mang đến cảm giác mát lạnh cho làn da. Vào mùa hè, làn da thường tiết nhiều dầu và mồ hôi. Nếu sử dụng mỹ phẩm có kết cấu đặc, da sẽ mất nhiều thời gian mới hấp thu hết. Nếu vội vàng ra nắng luôn, sản phẩm có thể sẽ trở thành lớp màng hút bụi bẩn, nắng nóng, khiến da bít tắc lỗ chân lông, dễ phát sinh mụn. Sản phẩm dạng gel có ưu điểm là không gây bí da, thấm nhanh vào da ngay sau khi thoa.

Thoa kem chống nắng lại sau mỗi 3 - 4 tiếng

Á hậu dùng phấn chống nắng Colorescience Sunforgettable Total Protection Brush On Shield SPF 50 để bảo vệ da khi phải di chuyển nhiều ngoài nắng. Giá tham khảo: 1.500.000 đồng.

Bên cạnh dưỡng ẩm, Huyền My còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bôi kem chống nắng đều đặn và thoa lại sau mỗi 3 - 4 tiếng nếu phải ra nắng thường xuyên. Kem chống nắng là tấm lá chắn bảo vệ da khỏi những tác hại của tia UV và những tác nhân gây hại từ môi trường. Nếu bạn làm việc trong nhà, có thể không cần thoa kem chống nắng lại nhưng nếu làm việc ngoài trời hay phải liên tục di chuyển, cần thoa lại kem chống nắng sau 3 - 4 giờ. Là người thường xuyên phải trang điểm nên Huyền My sử dụng sản phẩm chống nắng dạng bột, có sẵn đầu cọ để thoa như đánh phấn. Nếu không tìm mua được phấn chống nắng, nàng Á hậu gợi ý sử dụng kem chống nắng dạng xịt để không làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm.

Dùng mỹ phẩm phù hợp với làn da

Khăn ướt tẩy trang Biore Cleansing Oil Cotton Facial Sheets giá khoảng 30.000 đồng.

Tiêu chí lựa chọn mỹ phẩm của Huyền My là sản phẩm phải phù hợp với đặc tính da, không nhất thiết phải là sản phẩm đắt tiền mới mang lại hiệu quả. Trước đây, da của Huyền My thuộc loại hỗn hợp thiên dầu. Mùa hè da thường tiết nhiều dầu, khiến cô luôn phải thường xuyên "tút tát" lại để tránh tình trạng khuôn mặt bóng nhẫy. Từ khi lựa chọn được sản phẩm làm đẹp phù hợp, da của Huyền My đã chuyển sang loại da thường, hồng hào và mịn màng hơn.