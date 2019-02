8 'siêu thực phẩm' quen thuộc với người Việt giúp làm đẹp toàn diện

Cam Cam có chứa flavonoid, một chất làm giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở phụ nữ. Thức quả này cũng có chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp chống lại tổn thương da, giảm nếp nhăn và làm mềm da. Cùng với vitamin C, cam còn giàu chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp bạn no lâu, hỗ trợ giảm cân.