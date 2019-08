7 chai serum giá bình dân có chất lượng không thua kém ‘hàng hiệu’

SkinCeuticals là một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực chiết xuất serum giải quyết các vấn đề về da bao gồm tổn thương do mụn, lão hóa… Tuy nhiên, 'nhược điểm' lớn nhất của các sản phẩm do hãng này sản xuất là mức giá khá cao. Nếu không muốn đầu tư số tiền lớn cho một lọ serum vitamin C của SkinCeuticals, bạn có thể tham khảo Dr. Brenner Vitamin C Serum với công thức tương tự và có nồng độ vitamin C là 20%.