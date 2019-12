Yan My thả dáng giữa đồng cúc họa mi

Diễn viên Yan My mất nửa ngày để hoàn thành bộ ảnh. 'Tôi rất thích Yan My trẻ trung, trong sáng trong bộ ảnh này. Nó lạ lẫm, khác biệt với diễn viên - người mẫu Yan My ăn vận sành điệu khi xuất hiện trước khán giả', cô tâm sự.