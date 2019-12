Wonder Woman gặp lại 'người yêu' trong phần 2 0 Trailer đầu tiên của 'Wonder Woman 2' mới ra mắt, hé lộ cuộc chiến mới của Nữ Thần Chiến Binh ở năm 1984 và sự hồi sinh bất ngờ của Steve - người yêu của cô sau 66 năm tử nạn.

Trailer 1 Wonder Woman 1984 Trailer đầu tiên của Wonder Woman 1984

Với tựa đề Wonder Woman 1984, phần 2 của bom tấn lấy bối cảnh năm 1984. Lúc này, công chúa Diana của xứ Amazon đã gắn bó với thế giới loài người 66 năm trong thân phận Diana Prince - một người am hiểu về lịch sử và nghệ thuật thế giới. Đồng thời, cô vẫn duy trì sứ mệnh Wonder Woman bảo vệ thế giới khỏi cái ác.

"Wonder Woman" Gal Gadot tái ngộ khán giả.

Như phần trước, Hoa hậu Israel Gal Gadot vẫn nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, những bộ đồ thời thượng và nhiều khoảnh khắc cận chiến đẹp mắt. Yếu tố gây chú ý nhất trong trailer là sự tái sinh của nhân vật Steve Trevor (Chris Pine đóng) - người yêu của Diana đã chết ở cuối phần 1. Anh tìm gặp Diana và cùng cô chiến đấu. Năm ngoái, hình ảnh của tài tử Chris Pine trên phim trường từng được hé lộ. Tuy nhiên, tung tích của nhân vật Steve trong 66 năm vẫn được giữ bí mật.

Cặp diễn viên trên trường quay.

Bên cạnh đó, hai tuyến vai phản diện đối đầu với "chị đại DC" cũng được nhắc đến. Đó là Maxwell Lord do nam diễn viên Pedro Pascal thủ vai và Barbara Ann Minerva do minh tinh Kristen Wiig đảm nhận. Cùng với những pha hành động, trailer đầu tiên mở ra không khí sôi động về văn hóa và phát triển về kinh tế của đầu thập niên 1980. Chất nhạc Disco thịnh hành đương thời cũng được đưa vào tạo sự lôi cuốn ngay từ những giây đầu tiên.

Pedro Pascal (phải) và Kristen Wiig thể hiện hai nhân vật phản diện của phim.

Wonder Woman 1984 sẽ khởi chiếu toàn cầu ngày 5/6/2020 - ba năm sau khi phần đầu ra mắt.

Phong Kiều (Theo Metro)

Ảnh: Warner Bros