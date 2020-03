'Wonder Woman 2' lùi lịch chiếu 0 Vì Covid-19, phần 2 của bom tấn 'Wonder Woman' mang tựa đề 'Wonder Woman 1984' đổi lịch chiếu từ 5/6 xuống 14/8.

Đại diện hãng phát hành Warner Bros hy vọng bộ phim được ra mắt vào thời điểm thế giới an toàn và mạnh khỏe hơn. Họ cũng tin tưởng rằng vào tháng 8, các rạp chiếu phim sẽ hoạt động trở lại bình thường khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Gal Gadot trong vai Wonder Woman.

Khi Wonder Woman 1984 được tuyên bố hoãn chiếu, truyền thông rộ lên tin đồn bộ phim có thể trình chiếu bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, nữ đạo diễn Patty Jenkins phủ nhận điều này. Chị khẳng định êkíp thực hiện Wonder Woman 1984 dành cho màn ảnh rộng, họ tin vào sức mạnh của điện ảnh. Jenkins viết trên Twitter: "Trong khoảng thời gian tồi tệ này, khi chủ các rạp chiếu đều gặp khó khăn, chúng tôi hân hạnh được lùi lịch chiếu phim xuống 14/8. Cầu mong mọi điều tốt đẹp hơn khi đó".

Minh tinh Gal Gadot, người thủ vai Wonder Woman, cũng viết trên Instagram: "Vào lúc đen tối và đáng sợ này, tôi chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn, nơi chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ năng lượng của điện ảnh. Hy vọng mọi người đều an toàn. Gửi yêu thương của tôi tới tất cả!".

Trailer 1 Wonder Woman 1984 Trailer Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1984, gần 70 năm sau sự kiện ở phần 1 (chiếu năm 2017). Lúc này, nữ thần chiến binh Diana (Gal Gadot đóng) đã quen thuộc với cuộc sống loài người. Cô bước vào một trận chiến mới và tình cờ gặp lại một người đàn ông có vẻ ngoài giống hệt mối tình đầu của mình - Steve Trevor (Chris Pine đóng), người đã hy sinh ở phần 1.

Chris Pine và Gal Gadot trên phim trường.

Đây là bom tấn mới nhất bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trước đó, các phim Điệp viên 007: Không phải lúc chết, Fast & Furious 9, Hoa Mộc Lan đều lần lượt tuyên bố lùi lịch chiếu. Cùng với Wonder Woman, hãng Warner Bros cũng tuyên bố hoãn chiếu các phim In the Heights, Scoob, Malignant.

Phong Kiều (Theo Variety, CNN)