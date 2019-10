Vũ Thảo My tái xuất sau hai năm

'Thôi anh cứ đi' do Vũ Thảo My sáng tác từ hai năm trước và được cô chỉnh sửa nhiều lần trước khi quay MV. My vào vai một cô gái liên tục tưởng tượng ra nhiều cách giết người yêu để trả thù sau lừa dối. Nhưng cuối cùng cô quyết định chọn cách chia tay vì không muốn dành tình cảm cho người không xứng đáng. Do đó, MV có nhiều tình tiết kinh dị, gam màu u tối, tạo cảm giác cô đơn, trống rỗng.