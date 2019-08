Vũ Ngọc Anh hoảng vì tin 'sắp cưới chạy bầu' với Cường Seven 0 Nữ diễn viên Vũ Ngọc Anh dở khóc dở cười vì bị bố mẹ mắng, bạn bè trêu khi tin đồn cô có thai với bạn trai Cường Seven và sắp phải 'cưới chạy' lan rộng.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Vũ Ngọc Anh cho biết cô rất bất ngờ, thậm chí hốt hoảng vì bỗng nhiên bị nghi có bầu, sắp kết hôn với Cường Seven. Nữ diễn viên giải thích: "Bức ảnh mọi người thấy tôi mặc váy cưới chỉ là hình ảnh khi tôi quay phim mới cùng anh Cường. Trước khi đóng phim này chúng tôi đã e ngại có thể bị hiểu lầm nếu rò rỉ hình ảnh trên phim trường ra ngoài. Vì thế chúng tôi đã giấu thông tin rất lâu và chỉ đăng ảnh chụp riêng trên trang cá nhân nhưng vẫn bị mọi người 'soi' và đồn đoán thất thiệt".

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đang hẹn hò nhưng chưa có ý định kết hôn.

Vũ Ngọc Anh tâm sự cô quen Cường Seven khi cả hai đóng chung phim Lôi báo phát hành năm 2017. Hồi tháng 4 năm nay Cường Seven đã công khai tỏ tình với Vũ Ngọc Anh trên sân khấu một event tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, diễn viên phim Quyên cho biết hiện tại cô chưa muốn kết hôn mà vẫn ưu tiên tập trung phát triển sự nghiệp trước. Về nghi án có bầu, nữ diễn viên cho rằng do bộ váy cưới cô mặc hơi rộng nên ở góc nhìn nghiêng, bụng cô trông to hơn bình thường. "Khi tin đồn tôi có bầu, sắp 'cưới chạy' xôn xao trên mạng xã hội, tôi bị bạn bè gọi điện hỏi han, trêu chọc rất nhiều. Bố mẹ tôi thì mắng cho vì cứ tưởng con gái bị bác sĩ bảo cưới thật. Tôi phải giải thích đó chỉ là hình ảnh đóng phim thôi. Mãi rồi mẹ mới thôi truy vấn", Vũ Ngọc Anh kể.

Người đẹp 9X thú nhận cô cảm thấy rất hồi hộp và thích thú khi mặc váy cưới, làm cô dâu trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên Vũ Ngọc Anh không muốn vội vàng mà sẽ để mọi thứ tự nhiên, khi nào duyên vợ chồng đến sẽ đón nhận. "Hiện tại thì tôi chưa muốn vướng bận hay bị gọi là 'gái có chồng'", Vũ Ngọc Anh nói.

Vũ Ngọc Anh chia sẻ hình ảnh mới nhất với vòng hai vẫn thon thả để bác tin có thai.

Vài ngày trước, Vũ Ngọc Anh chia sẻ bức ảnh mặc váy cưới lên trang cá nhân. Lập tức, nhiều bạn bè, khán giả đoán nữ ca sĩ sắp "theo chồng bỏ cuộc chơi". Một số người còn nghi Vũ Ngọc Anh phải "cưới chạy" vì trông vòng hai của cô khá to. Ảnh nữ diễn viên và bạn trai Cường Seven mặc lễ phục cưới còn được đăng trên trang web của một khách sạn khiến khán giả càng tin cả hai sắp kết hôn.

Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990. Cô từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Hiện người đẹp hoạt động trong làng giải trí với vai trò diễn viên. Cô từng đóng phim Quyên (diễn cặp cùng Trần Bảo Sơn) và Lôi báo (đóng với Cường Seven).

Cường Seven sinh năm 1989. Anh xuất thân là vũ công, sau trở thành ca sĩ. Cường Seven từng được biết đến qua các ca khúc như Beautiful girl, You and I... Ngoài ca hát, Cường Seven còn đóng phim. Anh đã tham gia các dự án điện ảnh như: Lôi báo, Thần tượng, Truy sát. Trước Vũ Ngọc Anh, Cường Seven có thời gian yêu ca sĩ Chi Pu và MLee.

Hình ảnh Cường Seven trong MV 'Make you mine' sắp phát hành.

Cường Seven vừa trở lại với âm nhạc sau 2 năm vắng bóng. Anh sắp ra mắt MV Make you mine. Nam ca sĩ khẳng định hiện tại anh chỉ tập trung hết mình cho các dự án nghệ thuật, chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Cường Seven vẫn trung thành với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính và chọn hát các ca khúc phù hợp với giới trẻ.