Vũ Khắc Tiệp thừa nhận bị đánh 0 Ông bầu Vũ Khắc Tiệp thừa nhận gần nửa năm trước anh từng có vụ xô xát dẫn đến đổ máu phải lên công an giải quyết.

Trở về từ Phú Quốc sau khi dự đám cưới một người bạn, Vũ Khắc Tiệp mới lên tiếng về những tin đồn bủa vây anh mấy ngày nay. Ông bầu của Ngọc Trinh bị cho là nợ nần tiền tỷ, bị giang hồ đánh dằn mặt và phải lên đồn công an giải trình về vụ việc.

"Mấy ngày qua bận di chuyển khắp nơi từ Sài Gòn - Phú Quốc - Hà Nội dự sự kiện và đi đám cưới nên tôi tạm gác các cuộc mổ xẻ trên mạng xã hội về mình. Tôi không đọc bất cứ tin tức nào để tận hưởng những ngày cuối tuần vui vẻ. Hôm nay đầu tuần tôi mới lên tiếng về những bức ảnh và câu chuyện thật sự đằng sau đó", Vũ Khắc Tiệp chia sẻ.

Bức ảnh Vũ Khắc Tiệp mặt đầy máu ngồi trên đồn công an khiến dư luận xôn xao.

Ông bầu cho biết bức ảnh anh bị đánh máu me đầy mặt được chụp vào sáng chủ nhật ngày 22/7/2019. Hôm đó Vũ Khắc Tiệp nghe được một thông tin thất thiệt về mình nên gọi điện trực tiếp cho người anh nghi đã tung tin tới quán cà phê nằm trong khuôn viên một khách sạn 5 sao tại quận 1 TP HCM để nói chuyện. "Khi đó tôi biết mình nóng tính, có thể to tiếng nên đã chọn ngồi ngoài sân vườn để không gây chú ý, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Trong khi nói chuyện quả thực hai bên đã xảy ra va chạm. Kết quả là bức ảnh như mọi người đã thấy. Chính tôi đã nhờ bảo vệ khách sạn gọi công an phường Bến Nghé, quận 1 tới giải quyết. Rất đông người đã chứng kiến sự việc lúc đó", Vũ Khắc Tiệp kể lại.

Ông bầu cho biết, khi xảy ra vụ xô xát anh bị thương khá nặng, máu chảy nhiều ướt cả áo nên phải tới bệnh viện khâu vết thương. Sau đó, cả Vũ Khắc Tiệp và đối tượng đã ẩu đả với anh đều lên công an làm bản tường trình mất 2 tiếng đồng hồ. Hai bên thống nhất lý do dẫn tới xô xát là do hiểu lầm. "Cuộc sống đôi khi không tránh được những rủi ro nhưng hiện tại mọi thứ đã qua. Tôi vẫn đi du lịch, ghi hình, chia sẻ thế giới tươi đẹp đến mọi người. Hàng ngày tôi thích ngồi uống cà phê ở các quán quen thuộc tại Sài Gòn và gặp gỡ bạn bè, chia sẻ công khai những nơi mình đến. Tôi thấy như thế là hạnh phúc rồi. Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình đang nói và làm. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm", Vũ Khắc Tiệp chốt lại vụ việc ồn ào suốt mấy ngày qua.

Vũ Khắc Tiệp thảnh thơi dạo biển ở Phú Quốc giữa tin đồn bị đánh vì nợ nần, hôm 4/1.

Trước đó, chiều 3/1 mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông bầu Vũ Khắc Tiệp mặt đầy máu ngồi trên đồn công an. "Ông trùm chân dài" bị cho là vướng nợ nần tiền tỷ, bị giang hồ đánh dằn mặt. Một số khác nói bầu Tiệp đỗ xe chắn đường dẫn đến tranh cãi và ẩu đả. Ban đầu Vũ Khắc Tiệp thừa nhận mình là nhân vật trong ảnh nhưng khẳng định vụ việc đã xảy ra từ lâu, trong một lần anh đi bar.

Thời gian gần đây, Khắc Tiệp dần rút khỏi các hoạt động showbiz sau 10 năm gắn bó. Xuất phát từ đam mê du lịch, ông bầu chuyển hướng kinh doanh du lịch hạng sang. Anh cho biết đã từ lâu không còn kiếm được tiền ở showbiz mà chủ yếu đầu tư kinh doanh bất động sản. Với mỗi miếng đất bán được, anh thu lợi nhuận đủ cho một năm làm du lịch. Vũ Khắc Tiệp vừa cùng "gà cưng" Ngọc Trinh vi vu ở Dubai để thực hiện vlog mới cho kênh YouTube của anh.