Vũ Cát Tường sang Mỹ thu âm

Vũ Cát Tường chọn Dõi theo - sản phẩm mở đầu giới thiệu album Inner Me để ghi âm. Cô mất một tháng hoàn thiện bản audio cùng sự hỗ trợ từ Michael Choi - producer chính của dự án Inner Me. Michael cũng là người kết nối nữ ca sĩ với United Recording để cô có cơ hội thu âm ở phòng thu nổi tiếng.