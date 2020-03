Vợ Jang Dong Gun trở lại 0 Go So Young chia sẻ ảnh cá nhân trên Instagram, cho thấy tinh thần vui vẻ trở lại sau ồn ào của chồng.

Go So Young đi dạo phố và đeo khẩu trang che kín mặt giữa mùa dịch Covid-19. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn phong cách từ đầu tới chân.

Đây là lần đầu Go So Young cập nhật mạng xã hội, sau thời gian khóa bình luận trang cá nhân vì scandal của chồng cô. Cô cũng cho biết rằng mình "đã rất nhớ những tháng ngày quý giá trước đây", đồng thời khuyến khích mọi người hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Go So Young gần đây quyên góp 1 triệu won (80.000 USD) để hỗ trợ nhà nước đẩy lùi nCoV.

Goo So Young chia sẻ hình ảnh mới nhất trên Instagram.

Chồng Go So Young - tài tử Jang Dong Gun bị vướng vào scandal lộ thông tin nhạy cảm hồi đầu tháng 1, sau khi các hacker mò ra nhiều tin nhắn của tài tử Joo Jin Mo và tống tiền anh này, nhưng bất thành. Trong các tin nhắn của Joo Jin Mo bị lộ, một số tin tài tử chủ động giới thiệu các cô gái cho bạn bè, trong đó có diễn viên Jang Dong Gun.

Trong scandal đó, 10 ngôi sao giải trí Hàn Quốc là nạn nhân của vụ trộm cắp dữ liệu cá nhân và tống tiền. Thủ phạm tự xưng là "black hacker XX", sử dụng thông tin liên lạc, hình ảnh, video riêng tư và tin nhắn văn bản để tống tiền các nạn nhân. Tổng giá trị khoản tiền chuộc dao động từ 50 triệu won (43.000 USD) đến 1 tỷ Won (860.000 USD). Hacker cho biết tiền là mục đích duy nhất của vụ tấn công nhằm vào các ngôi sao giải trí xứ Hàn. Nếu nạn nhân không đáp lại yêu cầu, hắn sẽ phát tán một số dữ liệu để cảnh cáo. Tất cả dữ liệu trên được cho là đã bị trích xuất từ dịch vụ lưu trữ đám mây.

Vợ chồng Jang Dong Gun.

Jang Dong Gun là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh được khán giả biết đến với vai chính trong các bộ phim điện ảnh như Friend và Cờ Thái cực giương cao, hay loạt phim truyền hình Người mẫu, Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông... Anh kết hôn với diễn viên Go So Young, có hai con.

Nguyễn Hương (Theo News)