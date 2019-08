Vẻ đẹp lai của mỹ nhân Thái hát 'Bèo dạt mây trôi'

Vẻ đẹp rạng ngời, đầy sức sống của mỹ nhân Thái. Tại Việt Nam, Jannine Weigel nổi đình đám sau khi cover ca khúc "Bèo dạt mây trôi" và được khán giả thích thú đón nhận. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, cô là một fan chính hiệu của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Vào ngày 19/7, Jannine Weigel sẽ sang Việt Nam tham dự đêm nhạc tại nhà hát Mplex - IMC ở TP HCM. Đêm nhạc còn có sự góp mặt của dàn ca sĩ Hoàng Mỹ An, Ali Hoàng Dương, Thiên Vũ, ban nhạc Stay the same, cùng MC Thanh Bạch.