Trường Giang - Nhã Phương lần đầu công khai ảnh đính hôn

Lễ đính hôn của Nhã Phương - Trường Giang diễn ra vào chiều 24/8/2019 trên bờ biển của một resort sang trọng ở Hội An (Quảng Nam), quê hương của anh 'Mười Khó'. Khi đó, an ninh được thắt chặt để đảm bảo riêng tư cho cặp đôi và gia đình hai bên. Do đó, loạt hình ảnh buổi lễ được giữ kín.