Trương Đại Dịch bị nghi có bầu với chủ tịch Taobao 0 Trương Đại Dịch xuất hiện gần đây với váy áo rộng thùng thình, bụng lộ ra làm nhiều người cho rằng cô đã có thai với Tưởng Phàm.

Trong những lần livestream, Trương Đại Dịch đều mặc đồ rộng rãi, che giấu phần bụng. Người mẫu bán hàng online được nhận xét là béo hơn trước, mặt tròn, tay chân mập mạp hơn. Trước đó, nhiều người "soi" thấy Đại Dịch uống loại thuốc tăng khả năng mang thai và cho rằng cô có kế hoạch làm "chính thất" bằng việc kiếm một đứa con với Tưởng Phàm. Trước tin đồn có thai, Đại Dịch từng phủ nhận.

Trương Đại Dịch được cho là bán hàng "đắt như tôm tươi" sau scandal cướp chồng. "Tiểu tam" hiện có đến hơn 50 triệu người theo dõi trên trang bán hàng online, sau 5 năm gây dựng sự nghiệp.

Đại Dịch trông như đang có bầu.

Hiện tại Trương Đại Dịch còn qua lại với doanh nhân Tưởng Phàm không đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Một số hình ảnh được chia sẻ gần đây cho thấy bóng dáng một người đàn ông trong khuôn hình của Trương Đại Dịch, làm dấy lên nghi ngờ vị đại gia Taobao chưa dứt tình với cô.

Trước nghi vấn vẫn bí mật cặp kè, Đại Dịch không chia sẻ gì. Cô cũng không có động thái giải đáp cho mọi người về mối quan hệ với Tưởng Phàm là như thế nào, dù trước đó có hứa hẹn.

Người đàn ông xuất hiện tại nhà Đại Dịch.

Nguồn tin khác cho hay vợ Tưởng Phàm - Đổng Hoa Hoa - chưa từng đi làm sau khi tốt nghiệp đại học. Cô nhiều năm làm bà nội trợ, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Giờ đây, cô có ý định bắt đầu kinh doanh để gây dựng sự nghiệp riêng, thay vì tiếp tục dựa dẫm Tưởng Phàm như trước.

Bà mẹ hai con cũng vấp phải nhiều bình luận tiêu cực, cho rằng cô không hợp với Tưởng Phàm do tư tưởng quá an phận, ứng xử không thích hợp khi chồng ngoại tình, khiến tiền đồ, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng. Nhiều người còn chỉ trích Đổng Hoa Hoa vì chuyện gia đình mà làm tổn hại đến cả hình ảnh của Taobao, khiến giá trị công ty bị ảnh hưởng do scandal. Nhiều người bình luận rằng Đổng Hoa Hoa cần phải học cách quản lý chuyện nhà, thay vì ghen tuông rùm beng lên như vậy.

Tưởng Phàm và người tình Trương Đại Dịch.

Scandal tình ái của chủ tịch Taobao Tưởng Phàm nổi lên đầu tháng 4, khi chủ tài khoản Weibo tên gọi "Hoa Hoa Đổng Đổng Hoa Hoa" viết trên Weibo: "Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, nếu còn ve vãn chồng tôi thêm lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua. Bà chị đây không phải người dễ bắt nạt, thế nên hãy tự trọng đi". Người đăng bài chỉ đích danh Trương Đại Dịch là "tiểu tam". Chủ tài khoản này sau đó được xác định là vợ Tưởng Phàm, tuy nhiên anh phủ nhận có mối quan hệ với người mẫu Trương Đại Dịch.

Tập đoàn Alibaba sau đó vào cuộc điều tra. Ngày 27/4, tập đoàn kết luận Tưởng Phàm không mắc sai phạm trong việc đầu tư, hợp tác với công ty của tình nhân - người mẫu Trương Đại Dịch. Tuy nhiên, ở vị trí quan trọng của tập đoàn, Tưởng Phàm giải quyết chuyện gia đình không thỏa đáng, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Alibaba. Lãnh đạo tập đoàn thống nhất loại Tưởng Phàm khỏi danh sách thành viên hội đồng quản trị cao cấp của Alibaba; kiểm điểm, giáng chức trong tập đoàn, hủy mọi khen thưởng của anh năm qua.

Vợ (trái) và người tình (phải) của Tưởng Phàm.

Tưởng Phàm sinh năm 1985, tốt nghiệp khoa máy tính của Đại học Phục Đán, thành lập một trang web thông tin cá nhân năm 2010. Ba năm sau, anh được mời về Taobao, rồi lên chức Chủ tịch Taobao trong thời gian ngắn, do năng lực được đánh giá cao. Năm 2019, Tưởng Phàm đảm nhận vai trò chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của Taobao, đồng thời là chủ tịch Tmall, một web mua sắm online tách ra từ Taobao.

Trương Đại Dịch sinh năm 1988, từng làm người mẫu cho các trang thương mại điện tử. Năm 2016, cô xếp thứ chín danh sách các hot girl đình đám nhất Trung Quốc, do Ciweek - tạp chí về công nghệ thông tin - bình chọn.

Nguyễn Hương (Theo News)