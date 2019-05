Trịnh Tú Văn xăm quanh cổ tay sau cú sốc chồng ngoại tình

Scandal Hứa Chí An ngoại tình với Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh lắng xuống, người trong cuộc đã "ai về nhà nấy". Trong cuộc họp báo tại Hong Kong hồi cuối tháng 4, Hứa Chí An thừa nhận mọi lỗi lầm và tuyên bố tạm dừng công việc, đóng cửa ở nhà kiểm điểm bản thân. Hoàng Tâm Dĩnh dưới áp lực của dư luận, trốn chạy sang Los Angeles để tránh thị phi, chưa hẹn ngày trở lại. Trong khi đó, vợ Hứa Chí An là Trịnh Tú Văn cho biết tha thứ cho chồng, đồng thời nhấn mạnh sẽ vun vén lại tổ ấm.

Một tháng sau scandal ồn ào, những người trong cuộc đã dần bình tâm. Hôm 15/5, cánh paparazzi bắt gặp Trịnh Tú Văn đi tới phòng tập để tập luyện, chuẩn bị cho tour diễn sắp tới. Nữ ca sĩ trông gầy gò, gương mặt trang điểm đậm. Tú Văn né tránh mọi câu hỏi của ký giả, vội vã đi vào phòng tập. Cánh paparazzi phát hiện trên cổ tay diva họ Trịnh xuất hiện một hình xăm mới màu đỏ vòng quanh cổ tay, giống như một chiếc vòng.

Tú Văn gần đây làm điệu nhiều hơn trước, mỗi ngày khi ra ngoài, cô đều trang điểm.

Hình xăm màu đỏ trên cổ tay Tú Văn.

Một nguồn tin cho hay, sau cú sốc tinh thần vì chồng phản bội, Trịnh Tú Văn đang nỗ lực thay đổi bản thân: cô làm đẹp mỗi khi ra phố, ở nhà cũng trang điểm phấn son. Mỗi ngày, cô bỏ ra 20 tiếng luyện tập vũ đạo, tập gym... để cải thiện thể chất, tinh thần. Trên trang cá nhân, cô đăng tải nhiều hình ảnh tập luyện, thưởng thức các món ăn, dường như gửi thông điệp ngầm trên mạng xã hội: "Tôi rất ổn". Tuy nhiên, theo QQ, đây thực sự là nỗ lực "nuốt nước mắt vào trong lòng". Tờ QQ còn viết, Trịnh Tú Văn làm vậy để "giảm thiểu thời gian nghĩ ngợi về hôn nhân".

Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An giữ mối quan hệ hơn 20 năm, có lúc hợp, tan, cuối cùng họ làm đám cưới vào 2014. Cặp đôi không có con cái, tuy nhiên luôn thể hiện rằng họ rất hạnh phúc. Việc Hứa Chí An ngoại tình hồi tháng 4 vừa qua vì thế gây xôn xao trong dư luận.

Nguyễn Hương (Theo News)