'Tình đầu quốc dân Hàn' ba lần hôn nhân lỡ dở 0 Diễn viên gạo cội Hàn Quốc Lee Sang Ah chia sẻ với khán giả về cuộc sống hiện tại, sau 3 lần hôn nhân không trọn vẹn.

Trong chương trình 'Are you eating well' hôm 17/2, Lee Sang Ah nói cuộc hôn nhân đầu tiên năm 26 tuổi - khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp - là do định mệnh. Dù con đường công danh đang rất phát triển khi đó, khao khát lớn nhất của cô là xây dựng một gia đình hạnh phúc, ổn định: "Chúng tôi lấy nhau, ở với nhau được 4 tháng rồi ly thân, và cuối cùng là ly dị. Tất cả diễn ra trong vòng chỉ một năm. Tôi đã rất đau khổ, rất tổn thương, thậm chí từng nghĩ sẽ tự tử".

Kể cả khi lần hôn nhân đầu đổ vỡ, cô vẫn mong muốn một lần nữa có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng là một sai lầm, nó kéo dài vẻn vẹn một năm. Đến lần thứ ba, Lee Sang Ah vẫn không tìm được bến bờ đích thực. Dù cuộc hôn nhân này kéo dài nhất (khoảng 11 năm), cô chịu nhiều áp lực, nhiều dị nghị, những tin đồn thất thiệt. Cuối cùng, hai vợ chồng chia tay.

Diễn viên Lee Sang Ah trong chương trình.

Sau ba lần kết hôn, Lee Sang Ah có "quả ngọt" duy nhất là cô con gái Jin Seo với người chồng thứ hai. Diễn viên Cú nhảy cuối cùng luôn cảm thấy day dứt vì không mang lại cho con gái một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ. Con đang ở tuổi học trung học phổ thông, vì thế, hai mẹ con đôi khi mâu thuẫn trong quan điểm sống, mà cô đùa là họ "suốt ngày hục hoặc, nhưng rồi nhanh chóng làm hòa".

Tham gia chương trình, Lee Sang Ah nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự trẻ trung, xinh đẹp dù tuổi tác không còn trẻ. Nữ diễn viên cho biết cô từng bơm môi năm 1997, nhưng sau này cô đã cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên.

Lee Sang Ah thời còn nổi tiếng.

Lee Sang Ah nổi tiếng những năm thập niên 90 với gương mặt xinh đẹp, má lúm đồng tiền, đôi mắt đen láy. Cô tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả khi tham gia phim Không hối tiếc, Cú nhảy cuối cùng... Trong đó, vai diễn trong phim Cú nhảy cuối cùng đóng cùng Shim Eun Ha, Jang Dong Gun... thực sự gây điểm với người hâm mộ. Thậm chí, cô còn từng được bình chọn là một trong những "tình đầu quốc dân" của Hàn Quốc.

Lee Sang Ah (thứ hai từ phải sang) cùng cac đồng nghiệp.

Nguyễn Hương (Theo News)