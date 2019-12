Tìm thấy ghi chép của Goo Hara 0 Hàn QuốcCảnh sát khám nghiệm hiện trường và phát hiện loạt ghi chép của nữ ca sĩ - diễn viên Goo Hara trước ngày cô tự tử.

Cảnh sát Gangnam, Seoul, hôm 25/11 cho biết, những tờ giấy nhớ được đặt gần nơi Goo Hara chết, với nội dung khá mơ hồ, khó hiểu. Việc điều tra sẽ được tiến hành để xác nhận đây có phải là di chúc chính thức của người quá cố hay không. Hiện tại, đơn vị điều tra cũng chưa công bố việc có mổ khám nghiệm tử thi hay không.

Trước đó, thi thể Goo Hara được tìm thấy tại nhà riêng của cô ở Cheongdam-dong, Gangnam chiều tối 24/11.

Goo Hara giã từ cuộc đời ở tuổi 28.

Theo thông báo từ gia quyến của Goo Hara, tang lễ của nữ diễn viên diễn ra riêng tư tại Nhà tang lễ Bệnh viện Yonsei sáng nay 25/11. Gia đình cũng tôn trọng mong muốn tới viếng thần tượng của người hâm mộ nên sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm vào ngày 27/11 tại sảnh tang lễ St. Mary, Gangnam.

Thông tin Goo Hara chết gây sốc cho gia đình, bạn bè của cô. Heechul - bạn thân của người quá cố - có một động thái gây lo lắng cho nhiều người khi đặt Instagram của anh ở chế độ private. Nhiều người cho rằng tâm lý anh đang không ổn định sau liên tiếp hai cái chết của hai người bạn gần gũi là Sulli và Goo Hara. Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp của Goo Hara đã hủy lịch làm việc của mình để bày tỏ sự xót thương với sự ra đi đột ngột của cô.

Park Min Young đăng ảnh bên Goo Hara khi đóng "City Hunter" và viết rằng cô đã rất lo lắng cho Goo Hara trong một thời gian dài: "Thật buồn vì không thể ở bên em trong những ngày tháng cuối cùng. Sẽ luôn nhớ về em".

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You...

MV Goo Hara Goo Hara trong MV "Will"

Nguyễn Hương (Theo News)