'Tiếng gọi nơi hoang dã' lên phim giàu cảm xúc 0 Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, phim 'Tiếng gọi nơi hoang dã' gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về đời người thông qua cuộc phiêu lưu tìm về cội nguồn của một chú chó.

Trailer Tiếng gọi nơi hoang dã Trailer phim Tiếng gọi nơi hoang dã

Trong Tiếng gọi nơi hoang dã (The Call of The Wild), Buck vốn là chú chó cưng của gia đình một vị thẩm phán giàu có. Vì tội phá phách bữa tiệc, Buck bị chủ nhân nhốt ngoài cửa một đêm. Cũng chính đêm đó, Buck bị những kẻ trộm chó đưa về phương Nam, bán làm chó kéo xe đi trên tuyết để giao thư tới nhiều vùng xa xôi. Sau này, người bưu tá mất việc, đàn chó một lần nữa bị bán đi, bị đánh đập. Buck may mắn được ông John Thornton (Harrison Ford đóng) cứu sống và đưa đi khám phá thiên nhiên cùng ông. Từ cảnh ngộ lưu lạc, xa gia đình quen thuộc, Buck dần được đánh thức bản năng hoang dã thuộc về tự nhiên.

Chú chó Buck trong phim.

Từ trailer tới bản phim chiếu rạp, bộ phim gây ấn tượng trước hết ở phần hình ảnh tuyệt đẹp với khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ, từ những vùng đất tuyết phủ trắng mặt đất, cành cây, mái nhà' tới các cánh rừng ngập sắc xanh cây lá và lấp lánh nắng vàng; hay những thác nước ì ầm trắng xóa.

Đa phần bối cảnh của Tiếng gọi nơi hoang dã được dựng giả trong phim trường, ngoại cảnh thiên nhiên được ghi hình cảnh thật và ghép vào. Dù vậy, hình ảnh được làm mượt mà, tạo cảm giác chân thực và đẹp mắt. Trong cảnh ông John chèo thuyền đưa Buck vượt thác, một cascadeur mặc đồ phục vụ kỹ xảo chèo thuyền lao xuống thác thực sự, còn tài tử Harrison Ford thì làm động tác giả chèo thuyền trong trường quay. Khi hậu kỳ, các nhà làm phim cắt ghép hai hình ảnh này với nhau.

BTS Tiếng gọi nơi hoang dã Hậu trường cảnh ông John chèo thuyền đưa Buck vượt thác

Cũng là một sản phẩm của kỹ xảo nhưng Buck và các loài vật trong phim được khai thác thú vị, thể hiện tính cách và cảm xúc qua thân hình, vẻ mặt, ánh mắt. Dù không có lời thoại, các nhân vật quan trọng này vẫn bộc lộ được nhiều ý tứ qua từng tình huống phim.

Buck được xây dựng như một đứa trẻ với tính cách hiếu động, bướng bỉnh. Khi bất đắc dĩ bị ném ra cuộc đời, đứa trẻ này buộc phải quên đi cuộc sống nhung lụa, được chiều chuộng bấy lâu để thích nghi với môi trường sống phức tạp, vượt qua những khó khăn để tự vệ và đi tìm hạnh phúc. Khi được cổ vũ, nó có tinh thần tiếp tục vươn lên. Khi bị đàn áp, nó sợ hãi thu mình. Mượn câu chuyện của một chú chó, tác giả sách Jack London lẫn đạo diễn Chris Sanders phản ánh câu chuyện về sự trưởng thành và vươn lên nghịch cảnh trong cuộc đời mỗi con người.

Tài tử gạo cội Harrison Ford vào vai John Thornton, diễn xuất một mình trước ống kính nhưng tạo cảm giác tương tác với chú chó Buck.

Những tháng ngày Buck làm chó kéo xe và cuộc phiêu lưu sau này của chú với ông John thiếu thốn về vật chất nhưng không có quá nhiều mạo hiểm, lại đầy ắp những tiếng cười vui nhộn và điều thú vị đợi chờ mỗi ngày. Ông John và Buck có duyên với nhau, lại đồng cảm ở nỗi cô đơn giữa dòng đời. Ông John rời nhà để tìm định nghĩa của sự trở về, để thấm thía giá trị của tình thân. Còn Buck đi thật xa để tìm thấy nơi nó thuộc về, đó là tự nhiên hoang dã. Hành trình của hai người bạn đặc biệt gửi gắm thông điệp về sự tranh đấu và gìn giữ hạnh phúc trong đời người. Ngoài ông John Thornton, các tuyến vai khác của phim cũng tái hiện những chân dung đời thường, như Perrault và Françoise - hai người chủ tốt bụng của Buck trong đoàn giao thư, Hal - kẻ ham vật chất đến mức mất trí và cư xử thô bạo...

Truyền tải đúng tinh thần của truyện gốc, Tiếng gọi nơi hoang dã đẹp đẽ cả hình ảnh và câu chuyện, mang đến cả tiếng cười lẫn sự xúc động, phù hợp với khán giả mọi lứa tuổi. Phim chiếu rạp tại Việt Nam từ 21/2.

Phong Kiều

Ảnh: 20th Century Studios