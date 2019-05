Thu Minh: 'Tôi tự hào, kiêu hãnh với giọng hát của mình' 0 Nữ ca sĩ giải thích lý do tự xưng là diva trong MV mới và khẳng định thị trường nhạc Việt sẽ khó có một Thu Minh thứ hai. Thu Minh xưng là diva

Thu Minh: 'Tôi tự hào, kiêu hãnh với giọng hát của mình' Thu Minh chia sẻ tại họp báo chiều 30/5

Chiều 30/5, Thu Minh tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới có tên Diva tại TP HCM, đánh dấu việc quay lại đường đua VPop sau thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ. Nữ ca sĩ gây ấn tượng mạnh khi để 4 chàng trai lực lưỡng mình trần kiệu tới sự kiện, theo sau là đoàn tùy tùng mặc trang phục kỳ dị.

Sau màn ra mắt, Thu Minh thay trang phục trò chuyện về sản phẩm mới đang gây tò mò, thắc mắc về cả tên lẫn nội dung. Nữ ca sĩ khẳng định: "I'm so diva now". Giải thích về việc tự xưng là diva, Thu Minh chia sẻ: "Tôi có năng lực thực sự và tôi tự hào, kiêu hãnh về bản thân mình. Sự kiêu hãnh giúp tôi làm tốt mọi việc hơn. Thực tế, tôi rất kiêu hãnh với giọng hát của mình. Tôi cho rằng mỗi người có một sở thích khác nhau khi nghe nhạc. Người thích nghe giọng hát bay bổng, người thích giọng trầm ấm, người thích giọng hát véo von nên không có tiêu chuẩn nào để so sánh ai với ai cả. Bản thân tôi tự tin và kiêu hãnh nói rằng tôi có cá tính âm nhạc, đặc điểm nhận dạng riêng. Đến bây giờ thị trường nhạc Việt không có và sẽ khó có một Thu Minh thứ hai cho đến khi tôi rời xa sân khấu".

Thu Minh mặc trang phục ấn tượng xuất hiện bên đoàn tùy tùng 'kỳ hoa dị thảo'.

Ngay sau đó Thu Minh mời nhạc sĩ Mew Amazing chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc Diva. Nhạc sĩ trẻ cho biết bài hát ra đời từ sự đồng điệu trong suy nghĩ của anh và Thu Minh. "Diva là danh xưng nhiều người dành để nói về chị Thu Minh dù vẫn có những người chưa công nhận điều này. Khi viết ca khúc này tôi chỉ muốn thể hiện quan điểm mới của mình về từ 'diva'. Chúng tôi định nghĩa đó là một tính từ thể hiện sự tự tin của mỗi người về tài năng của mình. Khi bạn tự tin, bạn sẽ làm chủ cuộc sống, thấy yêu cơ thể, làn da, mái tóc của mình, sống tích cực, mạnh mẽ để vươn đến ước mơ, chinh phục những tầm cao mới. Chữ 'diva' chúng tôi không dành riêng cho Thu Minh mà cho tất cả mọi người, những người bình thường không phải ca sĩ nhưng họ yêu cuộc sống của mình, tự tin mình đang là phiên bản tốt nhất và tự tin về sự khác biệt của mình. Họ là 'diva' trong cuộc sống của chính họ. Cá nhân tôi thấy chị Thu Minh đang sống với tinh thần này và tự tin mình có những tố chất của diva. Ca khúc này không chỉ là tuyên bố cá nhân mà còn là thông điệp truyền cảm hứng cho mọi người cùng phát hiện chất diva trong mình", Mew Amazing nói.

MC Trấn Thành cầm trịch buổi họp báo ra MV của Thu Minh. Anh đồng tình với cách hiểu mới của từ "diva" và cho rằng Thu Minh có quyền kiêu hãnh với giọng hát của mình vì cô có thực lực. "Mọi người có thể hiểu chữ 'diva' Thu Minh dùng trong MV là một tính từ thể hiện sự đẹp đẽ chứ không chỉ mang nghĩa đen là một danh hiệu cao quý trao tặng cho các nữ ca sĩ có bề dày kinh nghiệm và tài năng nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi cho rằng có thể Việt hóa chữ "diva" thành 4 từ viết tắt của 'đẳng cấp, ít đụng hàng, vẻ vang và ấn tượng'. Một diva phải hội tụ đủ các yếu tố đó. Khi chúng ta nói ai đó 'diva' có nghĩa họ đang ở trong trại thái tuyệt vời nhất so với chính họ. Đó chính là cảm giác tự tin để với tới một tầm cao mới", Trấn Thành phát biểu.

MV Diva của Thu Minh xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của một nữ danh ca. Nhân vật chính có cuộc sống như một bà hoàng tính cách khác biệt, kỳ dị. Tuy vậy, cô tự tin theo đuổi, làm mọi việc mình muốn. Nữ danh ca đã dùng tiếng hát hóa giải xung đột giữa hai quốc gia Triều Tiên và Mỹ đồng thời truyền cảm hứng để những nhân tố tưởng như yếm thế, kém may mắn quanh mình cũng biết cách tỏa sáng bằng tài năng riêng của họ. Thu Minh chia sẻ, qua MV cô muốn truyền tải thông điệp: "Mọi người đều có thể trở thành diva, sống là chính mình, theo đuổi bất cứ giấc mơ điên cuồng nào nếu họ đủ tự tin, bản lĩnh và biết cách tỏa sáng".

Thu Minh xuất hiện với tạo hình ấn tượng, đầy quyền lực trong MV 'Diva'.

MV Diva nằm trong chuỗi dự án I am diva Thu Minh sẽ thực hiện trong năm 2019. Êkíp của nữ ca sĩ cho biết ca khúc và MV được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của nhiều tên tuổi uy tín trong và ngoài nước như: đạo diễn Ứng Duy Kiên, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, nhạc sĩ Mew Amazing, nhà sản xuất SlimV, chuyên gia âm thanh Randy Merrill và Ash Riordan xử lý hậu kỳ.

Để tạo nên những khung hình lấp lánh, đầy màu sắc trong MV, êkíp quay hình đã làm việc gần như không nghỉ trong 3 ngày. Hơn 50 nhân vật xuất hiện trong MV là những cá nhân nổi bật ở ngành nghề họ đang tham gia như vũ công múa cột, diễn viên hài, dancer... Thu Minh sử dụng 10 bộ trang phục trong sản phẩm này. MV này được xem là sản phẩm đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ tính đến nay.

Ngoài MV Diva, ngày 21/6 tới Thu Minh tổ chức buổi showcase gặp gỡ người hâm mộ tại TP HCM. Sau đó nữ ca sĩ đồng hành một tạp chí thời trang tổ chức lễ trao giải Diva You Awards tại TP HCM để tôn vinh các cá nhân mặc đẹp, tự tin với phong cách thảm đỏ của mình.

