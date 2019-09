Thu Minh lần đầu khoe ảnh cưới 0 Ca sĩ Thu Minh gây bất ngờ khi tiết lộ ảnh cô làm đám cưới với chồng Tây tại Hà Lan từ năm 2012.

Tại buổi họp báo công bố triển lãm "Diva Dictionary" ở TP HCM chiều 19/9, Thu Minh trưng bày những bức ảnh cô mặc áo dài trắng, trùm khăn voan, ôm bó hoa cưới sánh đôi ông xã Otto De Jager trong ngày cưới 7 năm trước. Dự hôn lễ của nữ ca sĩ là khoảng 20 người thân và họ hàng bên chồng.

Ảnh vợ chồng Thu Minh làm lễ cưới năm 2012 ở Hà Lan.

Thu Minh tiết lộ, tiệc cưới của cô tổ chức năm 2012 trong không gian cổ kính của toà nhà The Old City Hall được xây dựng từ thế kỷ 16, thuộc thành phố Den Haag, Hà Lan. Trang phục cưới nữ ca sĩ mặc là áo dài lụa do nhà thiết kế Công Trí thực hiện. Ông xã cô diện vest kiểu truyền thống. Thu Minh rất hạnh phúc vì được chồng Tây và gia đình chú rể khen ngợi hết lời khi khoác áo cô dâu.

Trước đó, hôm 15/9 Thu Minh đã khoe ảnh con trai trong sự kiện ở Hà Nội. Nữ ca sĩ cho biết cô và ông xã chung quan điểm không công khai ảnh riêng tư của gia đình vì muốn có cuộc sống bình yên, không thị phi. Tuy nhiên, "Diva Dictionary" là sự kiện đặc biệt với Thu Minh nên hai vợ chồng quyết định chia sẻ những hình ảnh ý nghĩa, có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Ngoài ảnh cưới, Thu Minh còn gây bất ngờ khi trưng bày cả bức ảnh cô chụp cùng người yêu cũ - nhạc sĩ Hoài Sa những ngày mới vào nghề. Cô chú thích cho bức ảnh là: "Người yêu đầu tiên và cũng là tri kỷ lớn nhất trong âm nhạc của Thu Minh". Nhạc sĩ Hoài Sa cũng có mặt trong sự kiện chiều 19/9 để ủng hộ Thu Minh. Anh tiết lộ đã hoà âm miễn phí album đầu tay có tên Ước mơ (phát hành năm 2001) cho nữ ca sĩ. "Tôi không đòi tiền công vì muốn cô ấy nợ ân tình mãi mãi", Hoài Sa nói.

Nữ ca sĩ và ông xã chụp ảnh cùng người thân bên chồng trong hôn lễ.

Triển lãm ảnh "Thu Minh - Diva Dictionary" như một cuốn hồi ký ghi lại hành trình 27 năm ca hát của Thu Minh được tổ chức từ ngày 16-22/9 tại Vincom Bà Triệu Hà Nội và từ 19-26/9 tại Nest by AIA tầng 2 toà nhà Bitexco, TP HCM. Trong triển lãm, Thu Minh giới thiệu với công chúng loạt hình thời trẻ, từ khi còn là diễn viên múa, người mẫu ảnh, tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 1993 đến hiện tại.