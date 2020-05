Thư Kỳ đọ sắc Lâm Tâm Như 0 Hai diễn viên Thư Kỳ và Lâm Tâm Như được khán giả đánh giá 'một chín một mười' khi xuất hiện trong cùng một khung hình.

Thư Kỳ hôm 12/5 đăng ảnh cùng Lâm Tâm Như và viết: "Cố gắng lên nào". Trong bức ảnh, hai người bạn thân thiết để mặt mộc, khoe nhan sắc tứ tuần. Khán giả nhận xét rằng không còn trẻ nhưng hai cô đều giữ được làn da mượt mà đầy sức sống. Số khác khen ngợi tình bạn của Lâm Tâm Như - Thư Kỳ bền bỉ, bất chấp thời gian, "là một điều hiếm có trong showbiz".

Thư Kỳ và Lâm Tâm Như đều là diễn viên Đài Loan, quen biết và thân thiết với nhau hơn 20 năm qua. Cả hai luôn có mặt trong những sự kiện trọng đại của "nửa kia", đồng thời chơi chung trong một nhóm "chị em bạn dì" gắn bó. Đều bận rộn với công việc, gia đình riêng nhưng khi rảnh rỗi, họ lại tụ tập. Đôi khi chồng của họ cũng góp vui trong buổi hội họp.

Lâm Tâm Như (trái) và Thư Kỳ.

Cả Lâm Tâm Như và Thư Kỳ hiện đều có cuộc sống hôn nhân bình dị. Trong khi Lâm Tâm Như kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và có một con gái, Thư Kỳ và ông xã Phùng Đức Luân vẫn "son rỗi". Tình cảm của hai người bình lặng, kín đáo.

Thư Kỳ gia nhập làng giải trí năm 17 tuổi với vai trò người mẫu, sau đó cô đóng phim cấp ba rồi "nổi đình nổi đám". Sau này, người đẹp giã từ nghiệp phim "nóng", chuyển hướng thành công sang đóng phim chính thống. Cô trở thành minh tinh gốc Hoa hàng đầu qua loạt phim như Three Times, Sắc tình nam nữ, Phi thành vật nhiễu (If You Are The One), Thích khách Nhiếp Ẩn Nương... Cô kết hôn cùng tài tử Phùng Đức Luân năm 2016.

Hoắc Kiến Hoa (ngoài cùng bên phải) cũng rất thân thiết với nhóm bạn của bà xã Lâm Tâm Như.

Lâm Tâm Như là gương mặt nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, được khán giả yêu thích. Cô đóng nhiều phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách... Cô kết hôn với diễn viên Hoắc Kiến Hoa năm 2016, sinh bé đầu lòng Cá Heo Nhỏ năm 2017.

Nguyễn Hương (Theo News)