Thời thanh xuân của Kim Hee Ae

Được đăng tải lại đầu tiên, bức ảnh thời nữ sinh của Kim Hee Ae khiến người hâm mộ thích thú với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn và thần thái ngây thơ, ngọt ngào của chị hơn 30 năm trước. Sinh ra ở Jeju nhưng Hee Ae sớm theo gia đình chuyển tới Seoul sinh sống. Khi mới vào học ở trường trung học Hyehwa Girls, chị được người anh trai làm trong lĩnh vực quảng cáo của một giáo viên trong trường phát hiện. Dưới sự giới thiệu của người này, Hee Ae nhận công việc chụp hình quảng bá sản phẩm cho một thương hiệu đồng phục vào năm 1982, mở ra con đường làm người mẫu. Một năm sau đó, chị có vai diễn đầu tay trong phim điện ảnh The First Day of the Twentieth Year. Tới năm 1986, chị bắt đầu đóng phim truyền hình.