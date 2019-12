'Thanos' Josh Brolin bế con gái đi tập gym

Josh Brolin nổi tiếng với vai Thanos trong loạt phim "Guardians of the Galaxy" và "Avengers". Anh cũng là ngôi sao trong nhiều phim điện ảnh như "American Gangster", "Men in Black 3", "No Country for Old Men"... Brolin gần đây vừa hoàn thành bộ phim "Dune" và đang quay phim truyền hình "What If...?".