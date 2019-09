Thanh Thúy xung đột với Đức Thịnh trong phim 0 Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy - Đức Thịnh vào vai hai thầy cô có tính cách khác biệt, nảy sinh tranh cãi trong phim 'Siêu quậy có bầu'.

Teaser 2 Siêu quậy có bầu Teaser thứ hai của phim Siêu quậy có bầu

Teaser mới ra mắt của phim hé lộ tạo hình cô giáo Hảo "đồng bóng", khó tính, hay soi mói của Thanh Thúy. Cô để tóc ngắn, đeo kính và mặc váy cũng màu tím. Trái lại, Đức Thịnh xuất hiện với hình ảnh thầy Đức dạy thể dục hiền lành, phóng khoáng và tâm lý với học trò.

Khác biệt về tính cách làm nảy sinh xung đột giữa họ trước câu chuyện nữ sinh ưu tú Hạ An (Han Sara đóng) có bầu ở tuổi 17. Trong khi thầy Đức hết lòng bảo vệ, động viên Hạ An, cô Hảo cùng nhiều thầy cô khác tỏ ý không hài lòng, cô lập học trò. Những cảnh diễn chung của cặp vợ chồng nổi tiếng có nhiều yếu tố hài hước trong phim.

Một cảnh diễn chung hài hước giữa Thanh Thúy và Đức Thịnh.

Câu chuyện của Hạ An làm xáo trộn ngôi trường danh tiếng. Không chỉ lo sợ bụng bầu lớn dần lên cản trở việc giành học bổng du học, Hạ An còn chịu tổn thương khi bị bạn bè miệt thị. Trong lúc An và Bê (Tùng Maru đóng) - "tác giả" của cái thai đều bối rối không biết làm thế nào, thầy Phong (Đỗ An đóng) đứng ra nhận là cha của đứa trẻ.

Hồi cuối tháng 8, khi những trích đoạn đầu tiên của Siêu quậy có bầu được hé lộ, bộ phim bị chỉ trích vì gây hiểu lầm nhân vật thầy Phong trải qua tình một đêm khiến học trò có thai. Trong vai trò nhà sản xuất, Đức Thịnh cho hay teaser của phim nhằm mục đích đánh lừa và gây chú ý với khán giả, không đúng hoàn toàn nội dung phim, khán giả không nên nhạy cảm quá.

Poster phim Siêu quậy có bầu.

Bộ phim sẽ ra rạp từ 20/9.

Phong Kiều