Thành Long được mời gia nhập 'vũ trụ Marvel' 0 Ngôi sao võ thuật Hong Kong Thành Long đang đàm phán cho vai phụ trong phim 'Shang Chi and The Legend of the Ten Rings'.

Đây là dự án đầu tiên của Hollywood khắc họa chân dung một siêu anh hùng gốc Hoa, xoay quanh nhân vật chính Shang Chi. Thành Long được mời vào vai Zheng Zu - cha ruột của Shang Chi, đồng thời là hoàng đế xứ K'un Lyn.

Trong Shang-chi and The Legend of the Ten Rings, Zheng Zu chỉ là vai phụ. Song theo nguyên tác truyện tranh, nhân vật này về sau sẽ trở thành kẻ phản diện nguy hiểm, nên Thành Long có cơ hội lớn để phát triển vai trò trong giai đoạn 4 của "vũ trụ điện ảnh Marvel". Câu trả lời của nam nghệ sĩ đối với Marvel sẽ được công bố tại chuỗi sự kiện Disney d23 Expo diễn ra cuối tháng 8.

Nghệ sĩ Thành Long.

Tháng trước, hãng Marvel khởi động dự án Shang-chi and The Legend of the Ten Rings, xác nhận diễn viên trẻ Simu Liu được giao vai Shang Chi, tài tử Hong Kong Lương Triều Vỹ đảm nhận vai phản diện The Mandarin. Shang Chi được xây dựng trong truyện tranh từ thập niên 1970, có nguồn tin cho rằng nhân vật này trên phim được biến tấu theo hình tượng của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Lương Triều Vỹ là diễn viên người Hoa đầu tiên gia nhập phim Marvel, với vai The Mandarin.

Dự kiến phát hành Shang-chi and The Legend of the Ten Rings vào tháng 2/2021, hãng Marvel kỳ vọng tạo niềm yêu thích đặc biệt cho khán giả châu Á, đặc biệt là người gốc Hoa, giống như Black Panther từng tạo hiệu ứng với thị trường châu Phi và cộng đồng Mỹ gốc Phi.

