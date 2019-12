'Thần đồng đất Việt' lên phim 0 Phiên bản điện ảnh của truyện 'Thần đồng đất Việt' mang tên 'Trạng Tí', do Ngô Thanh Vân sản xuất, Phan Gia Nhật Linh đạo diễn.

Trạng Tí first look Những hình ảnh đầu tiên của phim 'Trạng Tí'

Dự án hé lộ những hình ảnh đầu tiên với khung cảnh núi non, sông nước hùng vĩ và đơn sơ được ghi hình chủ yếu tại Ninh Bình, hình ảnh người phụ nữ mặc áo nâu sòng chèo thuyền, trên nền bài hát 'Cò lả' gợi không khí đậm tính dân gian Việt Nam. Đoạn phim ngắn cũng giới thiệu chân dung của các nhân vật chính Tí, Sửu, Dần, Mẹo với tạo hình bám sát trong truyện tranh 'Thần đồng đất Việt'.

Trong đó, vai chính - trạng Tí do diễn viên nhí Hữu Khang đảm nhận. Cậu bé từng được biết đến qua các phim Mặt trời con ở đâu, Chú ơi đừng lấy mẹ con... Vai Sửu - thành viên nữ duy nhất của nhóm bạn - do Bảo Tiên đóng. Cô bé đang được yêu thích với vai Trà Long 6 tuổi trong phim Mắt biếc. Giọng thoại mẹ của Tí ở đầu đoạn phim do nữ diễn viên Oanh Kiều thể hiện.

Các nhân vật chính của phim Trạng Tí.

Trạng Tí do nhà sản xuất Ngô Thanh Vân kết hợp với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua) thực hiện. Phan Gia Nhật Linh kể khi gặp Ngô Thanh Vân tại Hàn Quốc năm 2017, mỗi người chia sẻ một ý tưởng làm phim về chất liệu thuần Việt. Tuy nhiên về sau, anh thực sự bị thu hút bởi ý tưởng đưa 'Thần đồng đất Việt' lên phim. Phần âm nhạc trong phim được nhạc sĩ Đức Trí sáng tạo trên nền nhạc dân gian.

Ngô Thanh Vân chỉnh sửa phục trang cho diễn viên.

Phim Trạng Tí dự kiến khởi chiếu vào 1/5/2020.

Phong Kiều