Thảm sát kinh hoàng ở Ấn Độ lên phim

Hotel Mumbai (tựa Việt là Khách sạn Mumbai: Thảm sát kinh hoàng) dựa trên chuỗi sự kiện có thật xảy ra ở Ấn Độ năm 2008, khi nhiều địa điểm công cộng của thành phố Mumbai bị ném bom và xả súng khiến hơn 170 người thiệt mạng. Nhịp sống bình dân của con người Mumbai cùng không khí tang thương trong vụ thảm sát đều được tái hiện chân thực qua trailer bộ phim.

Trailer Hotel Mumbai Trailer Hotel Mumbai gây ấn tượng khi tái hiện vụ khủng bố kinh hoàng

Hotel Mumbai nhận được nhiều đánh giá tốt từ các tờ báo quốc tế lớn. Trang The Wrap miêu tả bộ phim "chân thực tới đáng sợ". Tờ The Guardian nhận xét đây là một "tác phẩm giật gân căng não"...

Trên nền vụ khủng bố kinh hoàng, Hotel Mumbai tập trung vào một số tuyến vai chính, đó là những con người bình thường làm việc hoặc lưu trú ở khách sạn Taj. Họ cùng nhau trải qua những giờ phút căng thẳng đứng giữa lằn ranh sinh tử, buộc phải trở thành người hùng vì người thân. Hình ảnh nhóm khủng bố từ Pakistan đến Ấn Độ bằng đường biển cũng được khắc họa theo sát thực tế.

Armie Hammer đóng vai một khách du lịch đến Mumbai cùng vợ và đứa con mới chào đời.

Phim có sự góp mặt của Dev Patel - tài tử phim Triệu phú khu ổ chuột, cùng nam diễn viên Armie Hammer - chàng Oliver lãng tử trong phim Call Me By Your Name. Hotel Mumbai khởi chiếu ở Việt Nam từ 22/3.

Dev Patel với mang gương mặt mệt mỏi, căng thẳng khi vào vai một nhân viên của khách sạn bị phần tử khủng bố tấn công.

Phong Kiều