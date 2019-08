Taylor Swift được vợ của tình cũ cổ vũ nồng nhiệt khi thắng giải 0 Khoảnh khắc ca sĩ Taylor Swift được xướng tên giải Video của năm tại VMAs, bạn trai cũ Joe Jonas và vợ của anh là Sophie Turner cùng đứng lên vỗ tay.

Taylor Swift được vợ của tình cũ cổ vũ nồng nhiệt khi thắng giải Vợ chồng Joe Jonas vui mừng trước chiến thắng của Taylor Swift

Sau lễ trao giải MTV Video Music Awards, cộng đồng mạng đang lan truyền clip phản ứng của vợ chồng Joe Jonas - Sophie Turner với chiến thắng của Taylor Swift. Các fan của Taylor đều biết rõ lịch sử tình trường giữa nữ ca sĩ và Joe Jonas. Họ từng hẹn hò vào năm 2008, có mối tình tuổi teen ngọt ngào trước khi Taylor bị Joe "đá".

Taylor và Joe Jonas một thời hẹn hò.

Dù sau đó Taylor Swift có viết vài ca khúc trách móc Joe Jonas nhưng dường như mối quan hệ của họ vẫn khá tốt đẹp. Tại lễ trao giải, Joe thể hiện sự ủng hộ hết mình với bạn gái cũ. Điều khiến khán giả bất ngờ hơn nữa là vợ anh - nữ diễn viên Games of Throne Sophie Turner - cũng là một fan cuồng của Taylor. Sophie đứng phắt dậy, vỗ tay nồng nhiệt khi tên Taylor Swift được xướng lên ở hạng mục Video của năm.

Joe Jonas và Sophie Turner tại VMAs 2019.

Taylor giành chiến chắng với MV You Need to Calm Down phát hành hồi tháng 6. MV tươi vui, ngập sắc màu rực rỡ mang biểu tượng cầu vồng, tôn vinh quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT. Trong đó, đoạn cuối video là khoảnh khắc hàn gắn xúc động giữa Taylor và Katy Perry sau nhiều năm coi nhau như kẻ thù.

Taylor Swift từng xảy ra xung đột và scandal ồn ào với nhiều đồng nghiệp trong giới showbiz nhưng một năm trở lại đây, mọi hận thù đã được hóa giải gần hết. Nữ ca sĩ 29 tuổi phát hành album mới với tên Love, là nơi cô gửi gắm thông điệp yêu thương và những tâm sự về tình yêu, tình bạn và gia đình.

