Tang lễ đầy hoa trắng của Goo Hara 0 Hàn QuốcChiều 25/11, phòng đặt bài vị của diễn viên quá cố Goo Hara được mở tại nhà tang lễ Bệnh viện St Mary, Gangnam, với không gian đầy hoa trắng.

Theo Nate, gia quyến, bạn bè thân thiết sẽ đến viếng nữ ca sĩ lần cuối, trước khi thi thể của cô về với đất. Goo Hara qua đời ở tuổi 28, chưa kết hôn nên lễ tang tràn ngập một màu hoa trắng.

Lễ viếng Goo Hara.

Tấm ảnh nữ diễn viên với gương mặt buồn khiến nhiều người xót xa.

Hiện tại, nhiều bạn bè của Goo Hara hủy toàn bộ lịch trình để bày tỏ sự tiếc thương đến người quá cố. Trong khi đó, bạn trai cũ của nữ ca sĩ - nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum - đang cài đặt chế độ riêng tư cho Instargam cá nhân nhằm tránh những lời thóa mạ. Anh hứng chịu nhiều chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng sau khi Goo Hara qua đời. Choi Jong Bum và Goo Hara có một khoảng thời gian yêu nhau và xảy ra nhiều mâu thuẫn, dẫn đến đấu tố, phải đưa nhau ra tòa.

Goo Hara và bạn trai cũ Choi Jong Bum.

Cảnh sát Gangnam chiều 25/11 cho biết họ không đặt ra nghi vấn về việc Goo Hara có thể bị giết hại. Phía này cũng khẳng định trong những tờ giấy viết tay Goo Hara để lại, tâm trạng cô rất bi quan. Giới chức xác nhận những thông tin đầu tiên liên quan cái chết của Goo Hara: thi thể của cô được tìm thấy bởi người giúp việc lâu năm trong nhà. Lần cuối cùng CCTV ghi lại hình ảnh về nhà của cô là lúc 0h35 sáng ngày 24/11.

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You...

Nguyễn Hương (Theo News)