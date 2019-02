Susan Boyle được và mất gì sau 10 năm vụt nổi tiếng

Cách đây 10 năm, Susan Boyle bất ngờ trở thành hiện tượng âm nhạc sau chỉ một đêm khi tham dự cuộc thi Britain's Got Talent. Trái ngược với ngoại hình có phần thô kệch, già nua, vụng về, người phụ nữ độc thân 47 tuổi đến từ một ngôi làng ở Scotland đã khiến mọi người kinh ngạc vì cất lên giọng hát trong veo như thiên thần và chứa chan cảm xúc với ca khúc I Dreamed A Dream. Kết thúc cuộc thi, cô chỉ giành ngôi vị Á quân nhưng với sức lan tỏa mạnh mẽ, album đầu tay phát hành ngay sau đó đã bán được 19 triệu bản trên khắp thế giới.

Susan Boyle trong buổi thi đầu tiên tại Britain's Got Talent 2009.

Sau 10 năm, Susan Boyle vừa trở lại sân khấu Got Talent ngoạn mục không kém lần đầu. Cô vừa tham gia cuộc thi America’s Got Talent: The Champions (cuộc đấu dành cho những người chiến thắng Got Talent khắp thế giới) và nhận được nút vàng của giám khảo Mel B, tiến thẳng vào vòng liveshow. Cái tên từng gây sốt toàn cầu tưởng đã chìm vào quên lãng trong tâm trí khán giả bỗng chốc lại vụt sáng.

Susan Boyle tại American's Got Talent Susan tái xuất tại America’s Got Talent hôm 7/1.

Vậy Susan Boyle đã trải qua cuộc sống ra sao trong 10 năm qua sau khi nổi tiếng? Có những mất mát và xung đột trong gia đình vì tiền bạc nhưng những điều Susan đã đạt được giống như một giấc mơ nhiệm màu mà có lẽ cô chưa từng dám mơ đến.

1. Kiếm được rất nhiều tiền - nhưng tiêu rất ít

Trước khi đi thi hát, Susan Boyle là một phụ nữ khá nghèo nhưng giờ cô đã sở hữu khối tài sản 30 triệu bảng Anh (gần 897 tỷ đồng), theo thống kê của trang Celebrity Net Worth. Nữ ca sĩ kiếm được số tiền kếch xù này là nhờ bán 6 album phòng thu, trong đó album đầu tiên đạt kỷ lục Album bán chạy nhất mọi thời đại ở Anh.

Susan trở thành triệu phú sau khi nổi tiếng tại Got Talent.

Giàu có là vậy nhưng Susan vẫn giữ lối sống giản dị như xưa. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Susan tâm sự rằng cô chỉ tiêu vài trăm bảng Anh mỗi tuần và không thích sống hoang phí: "Tôi luôn cẩn trọng với tiền bạc. Tôi có một định mức cho mình, khoảng 300 đến 500 bảng Anh mỗi tuần và đó đã là số tiền lớn với tôi".

Những lúc rảnh rỗi không phải đến phòng thu âm, nữ ca sĩ lại tới làm việc tại một cửa hàng địa phương với khoản tiền lương 6 bảng Anh một giờ.

2. Cơi nới nhà rộng rãi hơn

Với số tiền có trong tài khoản, Susan Boyle thừa sức mua được một biệt thự nhưng cô tiếp tục sống trong ngôi nhà cũ của mình ở Blackburn, West Lothian. Tuy nhiên, Susan đã mua ngôi nhà bên cạnh với số tiền 110.000 bảng Anh để biến hai căn thành một ngôi nhà rộng rãi như cô mơ ước.

Susan bên căn nhà rộng rãi của cô.

Nữ ca sĩ vẫn là thành viên của đội hát thánh ca ở nhà thờ gần nhà và thường xuyên được trông thấy lang thang đi dạo trong thị trấn.

3. Trở thành giám đốc công ty

Sau khi Susan bỗng chốc thành sao vào năm 2009, 3 công ty được thành lập để quản lý tài chính cho cô. Chúng được hai cháu gái của Susan là các kế toán Kirsty Foy và Ossie Kilkenny điều hành.

Tuy nhiên đến tháng 3/2011, Susan tự đảm nhiệm vai trò giám đốc của các công ty này với sự hỗ trợ của nhà quản lý Andy Stephens.

4. Được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn tự kỷ chứ không phải bị 'thiểu não'

Suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, Susan Boyle luôn bị mọi người gán cho bệnh "thiểu não" hay "Susan ngốc". Tuy nhiên sau khi nổi tiếng, cô có điều kiện gặp gỡ một chuyên gia người Scotland và biết được chính xác bệnh của cô là rối loạn tự kỷ (Asperger’s Syndrome). Đây là một dạng tự kỷ nhẹ và người mắc chứng này thường gặp khó khăn về giao tiếp, kỹ năng sống. Kết quả kiểm tra cho thấy Susan có chỉ số IQ cao hơn mức trung bình.

SuBo rất vui khi biết cô không hề bị "thiểu não".

Cô hạnh phúc thổ lộ trên tạp chí Guardian năm 2013: "Một số bài báo viết tôi bị thiểu não. Tôi cũng từng bị gán cho căn bệnh đó khi còn nhỏ. Tuy nhiên đó là một thông tin sai lầm. Tôi luôn biết mình không bị như vậy. Cách đây một năm tôi đã đi gặp một chuyên gia. Họ nói rằng tôi mắc chứng rối loạn tự kỷ. Thật nhẹ nhõm khi biết được điều đó. Tôi mong mọi người đối xử với tôi tốt hơn khi họ hiểu tôi là ai và lý do tôi đã làm những việc như trước đây".

5. Giảm cân ấn tượng

Susan Boyle đã phải chiến đấu với việc từ bỏ chocolate và kẹo sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường type 2. Năm 2013, cô đã giảm được 13 kg theo lời khuyên của bác sĩ. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục duy trì cân nặng cho phép bằng việc uống thuốc mỗi ngày.

Nữ ca sĩ đã giảm cân ấn tượng.

Giảm cân cùng với việc được tư vấn trang điểm, ăn mặc đẹp hơn giúp Susan cải thiện ngoại hình đáng kể. Cô xuất hiện lộng lẫy hơn trên sân khấu và đẹp khó nhận ra trong các bức hình tạp chí.

6. Học chơi piano

Được biết đến với giọng nữ cao tuyệt vời, nhưng Susan quyết định làm nhiều hơn thế với việc bắt đầu tập piano vào năm 2012, thuê một gia sư piano địa phương ở Blackburn.



SuBo đã thể hiện các kỹ năng mới tại một chương trình năm 2013 tại Leicester, nơi cô vừa đệm đàn vừa thể hiện bài hát yêu thích của mình mang tên Who I Was Born to Be.

Cô có điều kiện tậu một cây dương cầm và đi học.

Phát ngôn viên của nữ ca sĩ chia sẻ: "Susan thích làm mọi người ngạc nhiên. Cô ấy đã quyết tâm thực hiện bài hát này trong chuyến lưu diễn. Phản ứng từ người hâm mộ của cô ấy thật đáng kinh ngạc."

7. Có bạn trai đầu tiên trong đời nhưng mối tình kết thúc chóng vánh

Năm 2014, ở tuổi 53, Susan Boyle tìm được người yêu là một bác sĩ người Mỹ. Hai người gặp nhau khi ở chung một khách sạn trong thời gian cô đang đi lưu diễn. Susan tiết lộ, họ đã thưởng thức một bữa tối lãng mạn cùng nhau và "anh ấy là một quý ông hoàn hảo".

Cô tâm sự trên tờ The Sun hồi tháng 12/2014: "Tôi chưa muốn tiết lộ nhiều vì như thế sẽ không công bằng với anh ấy. Tôi chỉ có thể kể rằng, anh ấy khoảng tuổi tôi và là một người rất tốt".

Susan và bạn trai người Mỹ. Thuở còn trẻ, cô từng bị bố ngăn cản hẹn hò với một chàng trai nên từ đó nữ ca sĩ mãi độc thân.

Tuy nhiên, Susan - người chưa bao giờ hôn anh chàng nào trước khi dự thi Got Talent 2009 - chỉ kịp nếm vị ngọt tình yêu một thời gian ngắn vì khoảng cách địa lý xa xôi giữa Anh và Mỹ khiến cuộc tình tan vỡ. Cô và chàng bác sĩ đã gọi điện, nhắn tin và viết email cho nhau thường xuyên nhưng rồi mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Đến nay, Susan vẫn sống độc thân và chưa tìm được bạn đời.

8. Gặp căng thẳng vì sự chú ý của công chúng

Là một người sống khép kín từ nhỏ nên Susan Boyle đã rất khó để thích nghi với sự nổi tiếng, như sự bủa vây của mọi người ở nơi công cộng hay việc paparazzi chụp hình. Ngay sau chung kết Britain's Got Talent 2009, Á quân đã phải nhập viện 5 ngày để điều trị chứng suy kiệt và căng thẳng.

Năm 2013, cô từng hét lên bấn loạn trong quán Burger King ở Cheshire rằng: "Tôi chỉ muốn về nhà".

Tháng 4/2016, Susan được trông thấy hoảng loạn vừa chạy vừa kêu "hãy giúp tôi" ở sân bay Derry Airport. Vài tuần sau đó, cô tiếp tục bị khủng hoảng ở sân bay Heathrow và cảnh sát được gọi đến để giúp đỡ nữ ca sĩ trấn tĩnh.

Susan hạn chế tới những nơi công cộng vì cô hay hoảng sợ trước sự chú ý của mọi người.

Bởi Susan sợ hãi chốn đông người, quản lý của cô đã rất hạn chế để nữ ca sĩ phải tới sân bay, trừ trường hợp đi lưu diễn ở Mỹ. Còn tại châu Âu, Susan sẽ di chuyển bằng một chiếc xe bus riêng. Một chiếc xe tương tự cũng được thuê để đưa Susan đi hát quanh nước Mỹ vào năm 2014. Trong suốt chuyến lưu diễn, hai trợ lý luôn túc trực ở bên cạnh để giúp Susan cảm thấy an toàn, thoải mái và không bị đơn độc.

Âm nhạc là niềm đam mê của Susan Boyle nhưng những thứ phức tạp phía sau của nền công nghiệp giải trí khiến nữ ca sĩ bị áp lực. Nguồn tin thân cận tiết lộ trên tờ The Sun: "Ca hát khiến cô ấy hạnh phúc. Nó giúp cô cảm thấy an toàn. Nhưng cô ấy phải đấu tranh với rất nhiều vấn đề khi đi biểu diễn. Tất cả bạn bè đều biết rằng cô ấy cảm thấy tốt hơn khi ở nhà mà không phải chịu áp lực trình diễn, đi tour hay phải liên tục ra album mới".

9. Susan chịu đựng mất mát lớn

Trong nhiều năm liên tiếp, nữ ca sĩ phải chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu. Cô mất bố năm 1999, mất chị gái Kathleen năm 2000 và sau đó là mẹ qua đời năm 2007. Đến năm 2015, cô chịu đựng nỗi đau lớn khi chị gái Brigid mất vì ung thư ở tuổi 73. Đó là người chị gần gũi nhất với Susan, thường xuyên đến thăm, đi dạo cùng cô hoặc tới các đêm nhạc để động viên tinh thần em gái.

Sau cái chết của chị, Susan tạm dừng sự nghiệp âm nhạc và mất tới hai năm mới có thể vượt qua. Những cơn bấn loạn xảy đến thường xuyên với Susan một phần cũng chính vì sự mất mát đó. Nữ ca sĩ tâm sự về người chị thân yêu: "Chị ấy là người chân thành nhất và đã giúp tôi trong suốt cuộc đời cũng như sự nghiệp của tôi. Tôi đã được nhận quá nhiều từ chị".

10. Xung đột với anh trai vì vấn đề tiền bạc

Tháng 12/2013, Susan Boyle và người anh trai Gerry đã nổ ra trận xích mích lớn. Các thành viên trong gia đình kể rằng Gerry đã dọa tự sát nếu Susan không đưa 50.000 bảng Anh.

Nữ ca sĩ và anh trai.

Sau vụ đó, hai anh em không nói chuyện suốt hai năm rưỡi. Đến giữa năm 2016, Susan bị hoảng loạn ở sân bay Heathrow và đã gọi điện cầu cứu anh giúp đỡ. Gerry tức tốc đến gọi taxi đưa người em gái nổi tiếng về thẳng nhà mình.

Sau này Gerry tiết lộ: "Trong vòng 5 phút, có cảm tưởng như chúng tôi chưa bao giờ rạn vỡ. Thật tuyệt khi có thể hàn gắn như xưa".