Song Joong Ki tự cách ly 0 Dừng quay phim ở Nam Mỹ và trở về Hàn Quốc, Song Joong Ki tự cách ly tại nhà trong hai tuần, trước khi có thông báo mới về lịch làm việc của đoàn phim.

Diễn viên Song Joong Ki.

Nam diễn viên từ Colombia đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon, Seoul sáng 24/3. Anh mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang và tự đẩy hành lý. Sau đó, anh cùng người quản lý đi đến bãi đậu xe, lên xe riêng và trở về nhà.

Đại diện của Song Joong Ki cho hay sức khỏe của anh bình thường, nhưng anh sẽ tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, dành thời gian nghỉ ngơi. Các diễn viên và nhân viên của đoàn phim Bogotá cũng sẽ thực hiện tự cách ly theo quy định, trước khi nhà sản xuất có kế hoạch quay phim tiếp tùy thuộc tình hình Covid-19.

Song Joong Ki về đến Hàn Quốc sáng 24/3/2020 Song Joong Ki ở sân bay

Hôm 20/3, đoàn phim Bogotá thông báo "chạy dịch" tại Colombia, do sự lây lan của nCov tại khu vực châu Mỹ. Để đảm bảo sức khỏe của toàn bộ thành viên êkíp, nhà sản xuất quyết định dừng quay, tìm những chuyến bay gần nhất đưa mọi người trở về Hàn Quốc. Đoàn phim ghi hình ở quốc gia Nam Mỹ từ giữa tháng 1 và dự kiến tới tháng 4 sẽ đóng máy. Việc hoãn quay có thể ảnh hưởng tới lịch ra rạp dự kiến vào cuối năm của phim. Đây là dự án thứ hai Song Joong Ki tham gia sau khi ly hôn Song Hye Kyo.

Cùng với Bogotá, một số phim Hàn khác cũng phải hủy lịch trình quay phim ở nước ngoài do Covid-19. Phim Bargaining do Hyun Bin đóng chính không thể tới Jordan ghi hình. Phim The Outlaws có sự tham gia của ngôi sao cơ bắp Ma Dong Seok tạm hoãn tới Việt Nam quay ngoại cảnh. Phim Kidnapped do Ha Jung Woo và Joo Ji Hoon đóng chính cũng hủy lịch làm việc tại Lebanon vào cuối tháng 3.

Phong Kiều (Theo Han Cinema, On.cc, Naver)