So Ji Sub yêu mỹ nhân kém 17 tuổi

Tờ Dispatch hôm 17/5 đăng tải loạt ảnh tài tử So Ji Sub và nữ diễn viên Jo Eun Jung tại một tiệm cafe ở khu Hannam-dong. Cặp đôi ăn mặc đơn giản, đội mũ che mặt. Trong khi Jo Eun Jung đứng ngoài chờ, So JI Sub vào mua đồ uống. Theo Dispatch, cặp đôi quen biết vào tháng 3 năm ngoái, khi So Ji Sub quảng bá bộ phim mới "Be With You" và tham gia chương trình truyền hình "One Night of Entertainment" của đài SBS mà Jo Eun Jung là phóng viên dẫn show.