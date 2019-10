Selena Gomez trách Bieber chóng thay lòng đổi dạ 0 Trong ca khúc 'Lose You To Love Me' vừa phát hành, Selena Gomez hát về mối tình đau khổ trong quá khứ với nhiều ca từ khiến các fan tin rằng cô đang ám chỉ Justin Bieber.

Đêm 22/10 (trưa nay theo giờ Hà Nội), Selena Gomez phát hành bài hát Lose You To Love Me sau thời gian dài vắng bóng. Ca khúc có giai điệu da diết với ca từ giống như lời tâm sự lần sau cuối của cô với người yêu cũ. Trong đó có cả giãi bày tâm tư, sự trách móc lẫn lời chào tạm biệt.

MV "Lose You To Love Me" của Selena Gomez MV "Lose You To Love Me'

Rất nhiều fan tin rằng bài hát là lời nhắn nhủ Selena gửi đến Justin Bieber. Trong ca khúc có đoạn: "Em trao anh trọn con tim và ai cũng biết điều đó/ Anh khiến em đau khổ và giờ đây em cảm nhận rõ nỗi đau ấy/ Anh có người mới sau hai tháng, thật dễ dàng làm sao/ Nó khiến em nghĩ rằng mình đáng bị như vậy".

Selena và Justin chia tay vào tháng 3/2018 sau một thời gian tái hợp hạnh phúc. Đến mùa hè, Justin đã vui vẻ bên Hailey Baldwin. Tháng 7/2018, Justin quỳ gối cầu hôn Hailey và hai tháng sau họ kết hôn. Khoảng thời gian Justin có người mới thay thế Selena trùng với "hai tháng" mà nữ ca sĩ đề cập trong ca khúc.

Justin ôm Selena trong đám cưới của bố anh vào tháng 2/2018 (trái). Tháng 7 năm đó, anh cầu hôn Hailey Baldwin tại Bahamas (phải).

Cô cũng hát: "Anh đốt rụi mục đích của đời em và em để mặc nó lụi tàn/ Anh vẫn vui vẻ khi em đau khổ vì nỗi đau đó không phải của anh". Từ "purpose" (mục đích) dường như đề cập tới ca khúc cùng tên của Justin Bieber năm 2015.

Selena còn hát "Chúng ta không còn hòa giọng trong bài hát". Selena và Justin từng thu âm cùng nhau hai ca khúc Can’t Steal Our Love (2013) và Unfamiliar (2014).

Cuối bài hát là lời tạm biệt của Selena với mối tình cũ để bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ hơn: "Em phải ghét anh để yêu chính mình, để yêu tình yêu và để yêu/ Giờ đây chương cũ đã khép lại và kết thúc/ Và chúng ta phải nói lời tam biệt thôi". Cô cũng khép lại MV với một nụ cười.

Selena mỉm cười cuối MV.

Khi MV được chia sẻ trên YouTube, Selena tâm sự: "Rất nhiều thứ đã truyền cảm hứng cho tôi viết ca khúc này, đó là những điều đã xảy ra trong cuộc đời tôi từ khi tôi phát hành album cuối cùng. Tôi muốn mọi người cảm nhận được niềm hy vọng và luôn biết rằng bạn sẽ tìm được phiên bản mạnh mẽ, tốt đẹp hơn của chính mình".

Hoài Vũ