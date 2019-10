Selena Gomez được khen ảnh mặt mộc 0 Chia sẻ khoảnh khắc đời thường với gương mặt lộ mụn và tàn nhang, nữ ca sĩ Selena Gomez nhận được 8 triệu lượt Like trên Instagram.

Selena Gomez không cần che đậy những khuyết điểm trên gương mặt. Cô đăng tải bức ảnh selfie trước khi đi ngủ hôm 8/10, gương mặt có phần bơ phờ, tâm trạng và làn da nổi mụn. Ngôi sao 27 tuổi chia sẻ: "Tôi, mọi lúc".

Selena đăng ảnh mặt mộc.

Bức ảnh nhận được số "Like" khủng: 8 triệu lượt. Selena nhận được vô số lời khen với khoảnh khắc tự nhiên, không cần son phấn rực rỡ. Một fan viết: "Tôi yêu mọi thứ về bạn, Selena à. Bạn là một mẫu hình tuyệt vời cho rất nhiều người". Những tài khoản khác bình luận: "Rất đẹp, ở mọi lúc", "Bạn truyền cảm hứng cho chúng tôi. Cảm ơn vì đã mở lòng và chia sẻ những khoảnh khắc dễ tổn thương nhất của bạn với chúng tôi", "Chúng tôi luôn yêu bạn, đừng suy sụp vì một ai đó vì họ không hề xứng đáng"...

Giọng ca Come and Get It hiện là người nổi tiếng có lượng người dõi theo Instagram lớn thứ ba trên thế giới, sau ca sĩ Ariana Grande và cầu thủ Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, lượt người tương tác những bức ảnh của cô luôn chiếm kỷ lục. Hiện tại, Selena sở hữu hơn 10 bức ảnh trên 10 triệu Like. Selena ý thức được sức ảnh hưởng khủng khiếp của mạng xã hội và tác động hai chiều của nó đến bản thân cũng như người hâm mộ nên cô đã hạn chế hoạt động trên Instagram. Thi thoảng, nữ ca sĩ mới đăng một bức ảnh đời thường hoặc những dự án công việc của cô.

Khoảnh khắc đời thường khác của Selena bên bạn bè ở Boston, Mỹ.

Hoài Vũ