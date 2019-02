Sau ly hôn, Jolie-Pitt vẫn hợp tác kinh doanh rượu vang

Angelina Jolie và Brad Pitt dường như đạt được khá nhiều sự đồng thuận sau hơn 2 năm chia tay. Theo tạp chí People, "ông bà Smith" đã cam kết duy trì điền trang Miraval ở miền nam nước Pháp và thậm chí đang mở rộng dây chuyền sản xuất rượu nho. Một loại rượu mới của họ sắp được ra mắt để kỷ niệm gia sản Miraval với những đóng góp lớn cho nền nhạc pop thế giới.

Điền trang chung của Angelina và Brad.

Sản phẩm rượu mới mang tên Studio by Miraval, lấy cảm hứng từ studio nổi tiếng đặt tại điền trang này. Nơi đây vốn có lịch sử lâu đời gắn với âm nhạc. Năm 1970, nghệ sĩ piano jazz người Pháp Jacques Loussier đã mua điền trang và lắp đặt một trong những cơ sở thu âm hiện đại nhất châu Âu. Khai trương vào năm 1977 để thu âm thương mại, Studio Miraval thu hút các ca sĩ hàng đầu của Pháp và thế giới - những người thích cuộc sống ẩn dật tại vùng quê thơ mộng để khơi gợi cảm hứng sáng tác và ca hát. Nhóm rock Pink Floyd, Sting, Muse, The Cure, Judas Priest, Elton John, The Cranberries, Traffic, Courtney Love, UB40... đều từng thu âm tại Miraval. Đây cũng chính là nơi nhóm nhạc WHAM! của Anh thu âm ca khúc huyền thoại Careless Whisper.

careless whisper của WHAM "Careless Whisper" của nhóm WHAM!

Cặp minh tinh Hollywood Angelina và Brad mua điền trang rộng 1.200 mẫu này vào năm 2008 và kinh doanh sản xuất rượu nho từ năm 2012. Họ đã nâng cấp đáng kể bất động sản, cải thiện việc lưu trữ và hoàn thành một cơ sở đóng chai tại chỗ. Brad học hỏi thêm công việc làm ruộng để tự tay cải tạo đất, trồng nho trên điền trang của gia đình.

"Việc ra mắt loại rượu vang mới khẳng định sự gắn bó lâu dài của cặp đôi cũ với Miraval", nguồn tin chia sẻ trên tạp chí People. "Nó cho thấy sự chia sẻ và tiếp tục cam kết gìn giữ, phát triển bất động sản này. Cả hai coi đây là một khoản đầu tư lâu dài cho con cái họ".

Jolie-Pitt sẽ đưa ra thị trường loại rượu mới Studio by Miraval vào ngày 5/3. Thương hiệu này được sản xuất kết hợp từ các giống nho nức tiếng của vùng Grenache, Rolle, Cinsault và Tibouren. Theo nguồn tin, Brad Pitt đã tham gia sâu sát vào việc thu hoạch nho và sản xuất loại rượu mới vào tháng 9 năm ngoái.

Cuối năm ngoái, Angelina và Brad đã thống nhất chia sẻ quyền nuôi 6 người con. Đầu tuần này, cặp đôi cũng gặp nhau thảo luận suốt hơn 3 tiếng tại một văn phòng luật ở Los Angeles. Đây là lần đầu tiên hai người được trông thấy ở cạnh nhau sau hơn 2 năm đệ đơn ly hôn.