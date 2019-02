Sao 'Tình dục là chuyện nhỏ' bụng phẳng, eo thon sau 1 tháng sinh con

Sinh con gái đầu lòng hôm 18/12 vừa rồi, diễn viên Ham So Won hiện đã sớm bình phục. Hôm 24/1, cô chia sẻ loạt ảnh sánh vai bên chồng, cả hai "ton sur ton" trang phục jeans, áo thun bó trông rất khỏe khoắn. Hơn một tháng sau ngày "vượt cạn", Ham So Won đã lấy lại vóc dáng thon thả.

Trên trang cá nhân, Ham So Won cũng hé lộ một vài hình ảnh của con gái đầu lòng, em bé có khuôn mặt rất giống bà nội, đặc biệt là khi cười. Vì bố là người Hoa, mẹ là người Hàn, bé gái được gia đình đặt cho hai cái tên đặc trưng quê hương bố, mẹ.

Ham So Won và ông xã Jin Hua chụp ảnh cùng nhau.

Ngôi sao "Tình dục là chuyện nhỏ thon gầy sau thời gian ngắn sinh nở.

Tập mới nhất của show truyền hình Flavor of Wife mà Ham So Won và chồng trẻ là người chơi cũng sẽ hé lộ cảm xúc của nữ diễn viên khi lần đầu đón tay con từ bác sĩ, đồng thời tiết lộ nỗi lo lắng của Ham So Won khi vào phòng sinh, dù được chồng "tháp tùng" tận lên bàn đẻ.

Ham So Won khoe hình ảnh của con gái sơ sinh.

Ham So Won sinh năm 1976, là diễn viên và từng được biết đến với vai diễn trong phim Tình dục là chuyện nhỏ. Cô kết hôn với doanh nhân Jin Hua kém mình 18 tuổi vào đầu năm 2018, sau vài năm tìm hiểu. Ngay sau đám cưới, cô có thai.

Ảnh: News