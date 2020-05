Sao 'The Joker' sắp làm bố ở tuổi 45 0 Nữ diễn viên Rooney Mara, bạn gái tài tử Joaquin Phoenix, mang thai con đầu lòng sau một năm đính hôn.

"Rooney Mara đang mang bầu khoảng sáu tháng. Joaquin vô cùng hạnh phúc và luôn ở bên săn sóc cô ấy", nguồn tin tiết lộ trên Us Weekly.

Joaquin Phoenix và hôn thê Rooney Mara sắp có con. Ảnh: AP.

Em bé sẽ là con đầu lòng của Joaquin Phoenix 45 tuổi cũng như Rooney Mara 35 tuổi. Cặp sao hẹn hò từ năm 2016 và đính hôn vào hè năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair tháng 10/2019, tài tử Mỹ hiếm hoi chia sẻ về bạn gái: "Cô ấy là người duy nhất tôi từng tra cứu thông tin trên Internet. Thường tôi chỉ lên mạng gửi email. Tôi chưa bao giờ tìm hiểu một cô gái nào như vậy".

Tại liên hoan phim quốc tế Toronto tháng 10/2019, khi lên nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Joker trong phim cùng tên, Joaquin Phoenix dành lời ngọt ngào tri ân Rooney Mara: "Ở đâu đó có một con rồng, tôi muốn xé đôi cánh của nàng, buộc nàng trong chăn và ngủ bên nhau mãi mãi. Anh yêu em". Joaquin đề cập đến vai diễn được đề cử Oscar của bạn gái trong bộ phim nổi tiếng The Girl With the Dragon Tattoo (Cô gái có hình xăm rồng).

Cặp sao gắn bó bên nhau bốn năm nay. Ảnh: Backgrid.

Joaquin Phoenix sinh năm 1974, là một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ. Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 20 năm, Joaquin đã nhận được vô số giải thưởng gồm Oscar, Quả cầu vàng, Grammy, BAFA, Cannes... Hai vai diễn viên gây ấn tượng nhất của anh là hoàng đế Commodus trong bộ phim Gladiator (Võ sĩ giác đấu) năm 2000 và gã hề quái dị Joker trong Joker năm 2019.

