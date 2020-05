Sao nhí phim 'Flash' chết vì sốc thuốc 0 Mẹ Logan Williams tiết lộ diễn viên 16 tuổi đóng vai siêu nhân tốc độ lúc nhỏ trong loạt phim 'Flash' đã qua đời hồi tháng tư vì dùng thuốc gây nghiện quá liều.

Logan Williams đã uống fentanyl, một loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid có tính gây nghiện và tác động mạnh như heroin. Ngôi sao 16 tuổi đột tử vào ngày 2/4 ở British Columbia, Canada, nhưng đến nay nguyên nhân cái chết mới được tiết lộ.

Diễn viên Logan Williams.

"Cái chết của thằng bé sẽ không trở nên vô nghĩa", bà Marlyse Williams - mẹ của Logan chia sẻ hôm 17/5. "Thằng bé sẽ giúp cảnh tỉnh nhiều người đang sa vào con đường nghiện ngập".

Marlyse cho biết con trai đã chiến đấu với chứng nghiệp ngập suốt ba năm nay. Ngôi sao nhí sử dụng cần sa từ năm 13 tuổi - thời điểm cậu đang phải cân bằng giữa việc học và đóng hàng loạt bộ phim như When Calls the Heart, The Whispers và Supernatural. Khi biết con trai vướng vào chất gây nghiện, Marlyse đã đưa cậu tới trung tâm điều trị có tiếng ở Mỹ, sau đó tiếp tục cai nghiện tại một cơ sở khác ở British Columbia trong một tháng.

"Tôi đã làm tất cả mọi thứ mà một bà mẹ có thể làm. Thậm chí tôi đã khóa tay thằng bé để giúp nó được an toàn", mẹ Logan kể.

Lần cuối Logan gặp mẹ là vào ngày 30/3, khi ấy cậu nói rằng mình đã tỉnh táo hoàn toàn và đang cố gắng bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, chỉ bốn ngày sau Marlyse bàng hoàng đi nhận xác con trai. Gia đình phải tổ chức tang lễ sơ sài cho Logan vì Covid-19.

Logan Williams đóng vai Barry Allen, siêu anh hùng The Flash khi còn nhỏ, trong loạt phim cùng tên.

Logan Williams sinh năm 2003 tại Vancouver, Canada. Cậu theo đuổi nghiệp diễn xuất từ lúc 10 tuổi. Logan nổi tiếng nhất với vai siêu nhân Barry Allen/The Flash ngày nhỏ trong 8 tập phim The Flash. Grant Gustin - diễn viên đóng vai chính The Flash - đã rất sốc khi nghe tin Logan qua đời và gửi lời cầu nguyện bạn diễn trẻ tuổi: "Tôi mới nghe tin tức kinh khủng rằng Logan Williams đã đột ngột qua đời. Tôi bị ấn tượng không chỉ bởi tài năng mà cả sự chuyên nghiệp của Logan. Tôi xin gửi lời cầu nguyện tới gia đình Logan bởi họ chắc chắn đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn", Grant viết.

Hoài Vũ