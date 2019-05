Sao 'Gia đình là số 1' ly dị giữa lúc chồng đi tù

Diễn viên Park Hae Mi hôm 13/5 thông báo đã hoàn thành thủ tục ly dị, chấm dứt 25 năm chung sống. Đại diện luật pháp của Park Hae Mi chia sẻ với báo chí: "Đúng thực là bà Park Hae Mi và ông Hwang Min đã quyết định ly hôn thông qua một thỏa thuận chung ký ngày 10/5, cả hai đồng ý với phương án chia tay và cam kết với nhau không tiết lộ bất cứ thông tin nào về vụ việc".

Park Hae Mi và chồng.

Một nguồn tin cho hay Hae Mi và chồng ly dị do bất đồng quan điểm sống, đặc biệt là sau vụ tai nạn mà chồng cô gây ra hồi tháng 8 năm ngoái. Hwang Min lái xe khi uống rượu say và tông vào chiếc xe tải 25 tấn đỗ bên đường, khiến cho hai người ngồi trong xe thiệt mạng. Hiện tại, Hwang Min đang thi hành án tù 4 năm 6 tháng.

Sau vụ tai nạn chồng gây ra, Park Hae Mi xin lỗi khán giả, đồng thời tạm dừng mọi hoạt động trong showbiz. Cô cũng đóng góp nhiều tiền cho việc từ thiện, để phần nào xoa dịu dư luận.

Park Hae Mi (ngoài cùng bên trái) và dàn nghệ sĩ "Gia đình là số 1".

Park Hae Mi là diễn viên, đồng thời là nghệ sĩ của sân khấu kịch và tham gia nhiều vở kịch được yêu thích tại Hàn Quốc như Mamma Mia!, 42nd Street, Really Really Like You... Cô từng được khán giả đặc biệt quan tâm với vai diễn Park Hae Mi trong Gia Đình Là Số 1. Phim gần đây nhất mà cô đóng là Lovers in Bloom của đài KBS1, năm 2017. Cô có hai đời chồng, Hwang Min là người chồng thứ hai, kém cô 8 tuổi.

Park Hae Mi trên sân khấu "Radio Star" Park Hae Mi trên sân khấu "Radio Star"

Nguyễn Hương (Theo News)