Ronan Keating sắp có con thứ năm 0 Cựu thành viên nhóm Boyzone, Ronan Keating, thông báo người vợ thứ hai Storm Uechtritz đang mang bầu.

Nam ca sĩ 42 tuổi tiết lộ trên chương trình Magic Radio Breakfast: "Storm và tôi sắp có thêm em bé! Chúng tôi vô cùng háo hức. Cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc".

Ronan Keating và vợ thứ hai, Storm.

Vợ của Ronan Keating cũng chia sẻ bức ảnh bụng bầu vào sáng 26/11 khi đi nghỉ ở Amsterdam. Con trai 2 tuổi của cô âu yếm hôn lên bụng mẹ. Storm, 38 tuổi, thổ lộ: "Một Keating nhỏ bé khác sắp chào đời".

Em bé sẽ là con thứ hai của Storm Uechtritz nhưng là con thứ năm của Ronan Keating. Giọng ca When You Say Nothing At All đã có ba con lớn với người vợ đầu Yvonne Connolly: Jack 20 tuổi, Missy 18 tuổi và Ali 13 tuổi. Ronan và người mẫu Yvonne chung sống từ năm 1998, đến năm 2009 ly hôn do Ronan ngoại tình với một vũ công trong lúc đi lưu diễn.

Storm khoe bụng bầu bên con trai 2 tuổi.

Vợ chồng Ronan Keating đi nghỉ với con trai nhỏ 2 tuổi và 3 con lớn (với người vợ cũ).

Năm 2015, nam ca sĩ tái hôn với Storm - nhà thiết kế thời trang kiêm giám đốc sản xuất chương trình truyền hình ở Australia. Storm từng cho biết Ronan không muốn có thêm con nên cô đã rất buồn lòng. Tuy nhiên, sau đó anh thay đổi suy nghĩ và hai vợ chồng chào đón con chung đầu tiên vào năm 2017. Dù lịch trình công việc bận rộn, cặp đôi vẫn quyết định có thêm bé thứ hai. "Tôi luôn muốn có nhiều con vì sinh ra trong một gia đình đông đúc", bà xã Ronan Keating tâm sự.

Hoài Vũ