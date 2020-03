Rapper 20 tuổi bị bắn chết tại nhà 0 Mỹ4 tay súng đeo mặt nạ đột nhập vào nhà của rapper Pop Smoke ở Los Angeles sáng sớm 19/4 và bắn nhiều phát đạn vào anh.

Rapper Pop Smoke.

Đại diện cảnh sát Los Angeles cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 4h29 sáng thứ tư thông báo về một vụ đột nhập và giết người tại nhà riêng của Pop Smoke ở Hollywood Hills. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương nhưng chết trước khi đến viện.

"Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước thảm kịch và sự ra đi của Pop Smoke", hãng thu âm Republic Records ký hợp đồng với Pop Smoke xác nhận tin buồn với báo giới. "Mọi lời cầu nguyện và suy nghĩ của chúng tôi hướng về gia đình, bạn bè, người hâm mộ của anh ấy trong nỗi đau mất mát này".

Rapper 20 tuổi bị bắn chết tại nhà Pop Smoke được đội y tế đưa đến bệnh viện

Theo TMZ, nhóm tình nghi gồm 4 tên đeo mặt nạ đã xả súng liên tiếp khiến Pop Smoke trúng nhiều phát đạn. Chúng đã tẩu thoát khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới. Hiện động cơ gây án vẫn chưa được xác định, tuy nhiên nhiều người nghi ngờ đây là một vụ cướp. Vài giờ trước khi bị sát hại, Pop Smoke đăng ảnh ngồi cùng xe hơi về nhà với một người bạn đang cầm sấp tiền trên tay.

Rapper xấu số và người bạn vài giờ trước khi bị bắn.

Pop Smoke qua đời khi mới 20 tuổi và vừa leo lên Top 10 bảng xếp hạng Billboard 200 lần đầu tiên trong sự nghiệp với Meet The Woo 2 hôm 18/2. Ca khúc Welcome to the Party của anh cũng từng gây sốt vào hè năm ngoái. Pop Smoke đã kết hợp với nhiều nghệ sĩ như Nicki Minaj, Travis Scott...

Nicki Minaj tưởng nhớ Pop Smoke trên Instagram: "Kinh Thánh luôn nói với chúng ta rằng lòng tham cũng tàn nhẫn như một nấm mồ. Không thể tin được. Xin hãy yên nhỉ, Pop".

Người mẫu Kylie Jenner không khỏi sốc trước cái chết của rapper trẻ - người từng cộng tác với bạn trai cũ Travis Scott của cô trong ca khúc Gatti năm 2019: "Nỗi đau đã quá đủ cho năm 2020. Xin hãy an nghỉ, Pop Smoke".

Travis Scott (trái) và Pop Smoke thân thiết từ sau khi kết hợp trong ca khúc "Gatti".

Hoài Vũ