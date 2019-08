Quá trình hóa trang kỳ công của ma quỷ trong 'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm' 0 Hạn chế kỹ xảo vi tính, phim Hollywood 'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm' dùng diễn viên vào vai ma quỷ với phần hóa trang tỉ mỉ, tạo cảm giác ghê rợn.

Một phóng sự hậu trường phim do trang Insider thực hiện đã hé lộ những bí mật phía sau màn ảnh của bộ phim. Đạo diễn André Øvredal cho hay, 90% hình ảnh ma quỷ trong phim được tạo ra bằng người thật diễn xuất kết hợp hóa trang, thiết kế thủ công, kỹ xảo CGI chỉ đóng vai trò phụ trợ tạo thêm hiệu quả thị giác. Anh và nhà sản xuất Guillermo Del Toro đưa ra quyết định này khá sớm, khi mới khởi động dự án, bởi họ mong muốn tạo cảm giác chân thực cho tác phẩm của mình.

Hậu trường hóa trang ma quỷ trong Chuyện kinh dị lúc nửa đêm Hậu trường hóa trang các hồn ma trong Chuyện kinh dị lúc nửa đêm

Ngoại trừ hồn ma Sarah Bellows (Kathleen Pollard đóng) và đàn nhện độc, bốn sinh vật ma quỷ khác gây ám ảnh cho người xem vì ngoại hình dị hợm, nguồn gốc bí ẩn và cách thức giết người nhanh như chớp. Oan hồn mất ngón chân cái do diễn viên Tây Ban Nha Javier Botet đảm nhận, quỷ xác mục do nghệ sĩ bẻ cong cơ thể người Anh Troy James vào vai, còn bù nhìn Harold và quỷ bạch tạng cùng do diễn viên Mỹ Mark Steger thể hiện.

Theo video của Insider, phần đầu và mặt của các nhân vật chủ yếu là mặt nạ hoặc các miếng nhựa dẻo dán lên đầu, lên mặt diễn viên. Nhà sản xuất Del Toro chia sẻ với phóng viên Yahoo, các chi tiết trên gương mặt của mỗi sinh vật ma quỷ được vẽ, sơn, điêu khắc tỉ mỉ từng bộ phận, nếp nhăn để bộc lộ tính cách. Ví dụ, quỷ bạch tạng có vẻ mặt khá hiền lành nhưng vẫn gợi cảm giác đáng sợ. Tuyến vai này cũng được tính toán kỹ về màu sắc để nổi bật trong khung cảnh hành lang ngập ánh sáng màu đỏ.

Quỷ bạch tạng có thân hình mập mạp, màu trắng nhợt, vẻ mặt hiền lành nhưng dị hợm.

Cơ thể, chân tay của quỷ bạch tạng và ma mất ngón chân được vẽ trực tiếp trên người diễn viên, chi tiết tới từng đường gân, nếp da nhăn nheo. Riêng ngón chân bị cụt của ma mất ngón được bọc bằng vải xanh và làm biến mất trên bàn máy tính.

Động tác, dáng đi của các sinh vật ma quỷ là yếu tố mang tính hù dọa không kém "nhan sắc" của chúng. Hiệu quả này đến từ diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên. Troy James dùng sở trường uốn dẻo tạo các tư thế quái dị cho quỷ mục xác, Mark Steger dùng dáng đi đủng đỉnh tạo cảm giác cái chết đang từ từ tiến lại với nhân vật trong phim...

Nghệ sĩ uốn dẻo Troy James vào vai quỷ mục xác xuất sắc.

Chuyện kinh dị lúc nửa đêm (tựa gốc: Scary Stories To Tell In The Dark) đang chiếu ở các rạp Việt Nam. Phim chuyển thể từ sách kinh dị cùng tên nổi tiếng ở Mỹ, kể về một nhóm bạn tuổi teen đối mặt với cái chết được dự báo trước trong cuốn sách của một người đã chết. Phim không lạm dụng máu me và sự tối tăm để hù dọa khán giả, thay vào đó tạo không khí rùng rợn bằng chân dung của các ma quỷ dị hợm.

Phong Kiều (Theo Insider, Yahoo, Collider)