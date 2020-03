Phương Oanh Next Top chờ cách ly khi từ Anh về 0 Người mẫu Phương Oanh trải qua 13 giờ bay 'kinh hoàng' khi di chuyển từ London về TP HCM.

Phương Oanh có mặt tại Việt Nam vào lúc 6h55 sáng 15/3. Cô cho biết: "Chuyến bay từ London về Việt Nam có hơn 100 khách, trong đó có khoảng 6 khách nước ngoài. Theo thông tin ban đầu, chuyến bay sẽ hạ cánh tại Cần Thơ và toàn bộ hành khách sẽ được cách ly tại đây. Tuy nhiên lịch trình thay đổi và chuyến bay được đáp tại TP HCM". Phương Oanh chia sẻ thêm, cô cùng các hành khách đang chờ để được xếp xe và thông tin về việc cách ly, cũng như kiểm tra sức khoẻ. Riêng những hành khách có biểu hiện bị sốt đã được tách nhóm và di chuyển trước.

Phương Oanh thay 3 khẩu trang y tế, sử dụng găng tay cao su trong suốt 13 giờ bay từ Anh về Việt Nam.

Chia sẻ cùng Ngoisao.net, người mẫu cho biết đây là chuyến bay ám ảnh nhất của cô từ trước tới giờ. Để phòng Covid-19, nhiệt độ khoang máy bay ở điều chỉnh ở mức 27 độ C. Do sử dụng áo hoodie, khẩu trang y tế và găng tay nên cô luôn cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Trong tình huống người nóng bừng như muốn phát sốt, Phương Oanh đã phải nhờ tiếp viên hàng không đo nhiệt độ. Vì không gian bí, nhiệt độ cao dẫn đến thân nhiệt dễ tăng, nhức đầu nên cô phải nhờ sự trấn an của đội ngũ tiếp viên mới bình tâm trở lại.

Phương Oanh chia sẻ: "Không khí trong máy bay thật sự kinh khủng, tôi cứ mong nhanh được ra ngoài vì quá khó thở". Phương Oanh không tránh khỏi sự kinh hoàng khi lần đầu tiên biết cảm giác khó thở và ngợp thở. Tuy nhiên khi thấy toàn bộ phi hành đoàn đều mặc đồ bảo hộ kín mít, phục vụ tận tình trong suốt chuyến bay nên cô tự trấn tĩnh. Bởi theo Phương Oanh, các tiếp viên còn vất vả và khổ sở hơn mình gấp nhiều lần.

Phương Oanh cảm kích sự tận tâm của đội ngũ tiếp viên và phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Phương Oanh sang Anh vào dịp London Fashion Week để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp. Trong chuyến đi này cô may mắn trúng khá nhiều show diễn ở tuần lễ thời trang danh giá, nổi bật trong đó có thể kể đến show của Maison Margiela. Sau khi tuần lễ thời trang kết thúc cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Anh. Hơn một tháng sống tại Anh, Phương Oanh hạn chế ra đường, không xuất hiện nơi đông người. Người mẫu chia sẻ, cô muốn ở Anh lâu hơn để tìm kiếm nhiều cơ hội, phát triển công việc. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của cô. Ở Anh, mọi người không quan tâm đến việc phòng ngừa, cách ly, điều trị... như ở Việt Nam và các nước châu Á.