Phục trang hơn 5 tỷ phim 'Phượng khấu'

Chị Phạm Thu Hằng - tổ trưởng tổ phục trang tiết lộ với Ngoisao.net, toàn bộ trang phục trong phim được may mới. Một đơn vị nghiên cứu cổ phục Việt Nam tài trợ cho đoàn phim và vận chuyển từ Hà Nội tới phim trường tại Long An. Trong thời gian phim bấm máy giáp Tết 2020, nhiều bộ trang phục vẫn trong quá trình may đo.