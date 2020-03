Phim của Kim Tae Hee dừng chiếu một tuần 0 Hàn QuốcDo ảnh hưởng của Covid-19, phim 'Hi Bye, Mama' do Kim Tae Hee đóng chính cùng hai show truyền hình khác dừng lên sóng tập mới.

Hi Bye, Mama sẽ không chiếu tập 13, 14 vào hai tối thứ bảy (ngày 4/4) và chủ nhật (ngày 5/4). Vào khung giờ này, đài tvN sẽ chiếu một số chương trình đặc biệt khác. Còn trên nền tảng phim trực tuyến Netflix, phim sẽ không được cập nhật tập mới.

Đại diện đoàn phim giải thích đây là những thay đổi khó tránh khỏi của lịch trình. Họ cần đảm bảo quá trình sản xuất phim ổn định hơn. Như phần lớn phim truyền hình Hàn Quốc, series này thực hiện theo kiểu "cuốn chiếu", vừa quay vừa lên sóng. Dịch bệnh ảnh hưởng tới lịch làm việc của êkíp. Trước đó vào ngày 1/3, phim từng phải hoãn quay do có một nhân viên trong đoàn nghi nhiễm nCov.

Hi Bye, Mama là tác phẩm đầu tiên Kim Tae Hee góp mặt sau khi sinh con gái thứ hai. Cô vào vai một người mẹ ma tên Cha Yu Ri. Khi Yu Ri gặp tai nạn xe, đứa con trong bụng được cứu sống nhưng cô thì không may qua đời. Sau 5 năm, Yu Ri không thể siêu thoát vì muốn ở cạnh con gái, theo dõi sự trưởng thành của cô bé hàng ngày. Thần chết cho phép Yu Ri trở lại làm người trong 49 ngày, để cô có cơ hội tìm lại đúng vị trí của mình.

Kim Tae Hee đóng vai mẹ ma trong Hi Bye, Mama.

Cùng với Hi Bye, Mama, hai chương trình giải trí trên truyền hình cũng hoãn chiếu. Với lệnh cấm hoạt động tập trung đông người từ chính phủ Hàn Quốc, show ca nhạc M Countdown không thể ghi hình trực tiếp vào ngày 2/4. Vì vậy, chương trình sẽ phát lại tập cũ. Đối với ngày chiếu kế tiếp 9/4, phía nhà sản xuất chương trình chưa đưa ra thông báo cụ thể, vì còn tùy thuộc diễn biến của đại dịch.

Trong khi đó, show ẩm thực Food Bless You không thể lên sóng trong hai tuần tới, do giám đốc sản xuất của chương trình này dương tính với nCov hôm 27/2. Ngay khi thông tin này được xác nhận, toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình, thành viên êkíp tiến hành tự cách ly tại nhà. Họ cũng được làm xét nghiệm nCov trong hai ngày 28 - 29/3. Trụ sở công ty CJ ENM, đơn vị sản xuất Food Bless You lập tức được phong tỏa.

Phong Kiều (Theo Soompi)