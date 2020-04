Nữ hoàng dòng phim ngoại tình Hàn Quốc 0 Thành công trong các phim về hôn nhân và tình yêu 'trái cấm', minh tinh Kim Hee Ae ngoài đời có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng 'Bill Gates của Hàn Quốc'.

Khi series phim 19+ Thế giới hôn nhân (The World of The Married) ra mắt, tên tuổi của Kim Hee Ae thăng hạng trở lại. Với sức hút không thua kém dàn diễn viên trẻ, nữ nghệ sĩ U60 đứng đầu danh sách ngôi sao được quan tâm nhất tại Hàn Quốc thời gian gần đây. Chị được đánh giá thể hiện xuất sắc vai diễn nữ bác sĩ có chồng ngoại tình, chịu tổn thương trong cuộc sống. Không chỉ để lại ám ảnh với các đoạn phim tâm lý bất ổn, nội tâm nặng nề, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi sự dấn thân trong các cảnh "nóng" táo bạo và tình huống nhiều bạo lực.

Kim Hee Ae trong phim Thế giới hôn nhân.

Kim Hee Ae sinh năm 1966 tại đảo Jeju. Gia nhập showbiz khi 17 tuổi trong vai trò người mẫu, chị chuyển hướng đóng phim, liên tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình, giành nhiều giải thưởng lớn trong thập niên 1980 - 1990. Năm 1996, nữ diễn viên tạm rời xa màn ảnh để làm vợ và làm mẹ. Bảy năm sau, chị tái xuất và tạo nên những cú đột phá mới trong sự nghiệp. Rũ bỏ hình ảnh cô gái yếu đuối của thời kỳ đầu đóng phim, Kim Hee Ae tạo nên cá tính, sự gai góc khi quay lại màn ảnh. Mỗi lần xuất hiện, chị mang đến một sự mới mẻ.

Trước Thế giới hôn nhân, Kim Hee Ae từng tạo tiếng vang với vai "tiểu tam" giật chồng của bạn trong Người phụ nữ của chồng tôi. Chị được yêu thích với hình tượng người phụ nữ từng bị chồng bội bạc nhưng may mắn tìm lại hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai trong phim Tư cách làm vợ. Cùng với nam diễn viên kém 20 tuổi Yoo Ah In, chị viết nên chuyện tình cô trò nhiều nước mắt trong Secret Love Affair... Ngoài ra, chị cũng góp mặt trong nhiều phim về đề tài gia đình, quen thuộc nhất với khán giả Việt Nam là phim Tình yêu hoàn hảo, đóng cặp với Cha In Pyo. Với thành công của loạt phim này, Kim Hee Ae được ca ngợi là "chị đại của màn ảnh Hàn", "nữ hoàng dòng phim hôn nhân", thậm chí được gọi vui là "nữ hoàng dòng phim ngoại tình".

Kim Hee Ae chụp bộ ảnh tình nhân cùng Yoo Ah In trên tạp chí Elle năm 2014.

Kim Hee Ae (trái) vào vai người vợ mắc bệnh hiểm nghèo, đóng chung với Cha In Pyo, Lee Seung Yeon.

Khác với những bi kịch thường thể hiện trên phim, Kim Hee Ae ngoài đời có cuộc sống đời tư viên mãn, dù vợ chồng chị cũng từng trải sóng gió. Khi làm quen với ông xã Lee Chang Jin vào năm 1996, Hee Ae chỉ biết anh là bạn học của anh rể mình, không rõ về nghề nghiệp của anh. Thực tế, Lee Chang Jin khi đó đã có tiếng tăm trong nước. Sở hữu công ty IT riêng, anh được mệnh danh là "Bill Gates xứ Hàn". Anh cũng từng tham gia tranh cử vào quốc hội Hàn Quốc.

Lần gặp đầu tiên, Hee Ae không có thiện cảm với Chang Jin. Chị chê anh ăn mặc quê mùa. Vì dính mưa, đôi giày bị long đế, đôi tất và quần áo ướt nhẹp, anh càng trở nên luộm thuộm. Thế nhưng sau này, Kim Hee Ae bị tính cách đơn giản và gọn gàng của anh chinh phục. Anh là người đầu tiên dạy chị cách sử dụng e-mail. Khi chị gửi thư điện tử cho anh, anh hồi âm rất mạch lạc, rõ ràng, bởi đây vốn là thói quen trong công việc của anh.

Bị báo chí chụp được ảnh hẹn hò, cặp đôi vội vàng quyết định cưới. Sau họp báo tuyên bố kết hôn, hai bên gia đình mới chính thức gặp nhau và ngồi xuống tính chuyện cưới hỏi. Từ lúc bắt đầu yêu tới khi cưới, tình yêu của họ vẻn vẹn chưa đầy ba tháng. Sau đám cưới, Kim Hee Ae tạm dừng đóng phim, sinh liền hai con và dành thời gian vun vén cho tổ ấm.

Trong khi đó, chồng chị vướng bê bối sao chép sáng chế, lại gặp khủng hoảng kinh tế, từ doanh nhân lớn trở nên trắng tay. Đây là khoảng thời gian khó khăn của gia đình họ. Kim Hee Ae càng thêm gánh nặng. Sau này, Lee Chang Jin dần gây dựng lại cơ đồ. Hiện tại, cặp vợ chồng vẫn đồng hành bên nhau. Từng theo học ở những ngôi trường đắt đỏ, hai con trai của họ đều đã trưởng thành và theo đuổi lý tưởng riêng.

Vợ chồng Kim Hee Ae trong đám cưới và bên các con nhiều năm trước.

Từ giữa những năm 2000 tới nay, Kim Hee Ae thành đạt trong lĩnh vực diễn xuất lẫn đầu tư. Năm 2006, chị mua một bãi đậu xe tại khu dân cư thượng lưu Cheongdam Dong, Gangnam, Seoul. Chỉ riêng tiền cho thuê chỗ mỗi tháng tại đây cũng hơn 30 triệu Won. Đầu năm nay có tin tức cho hay, khu đất này được cải tạo, giá thị trường lên tới 30 tỷ Won.

Kim Hee Ae để mặt mộc trong chuyến du lịch Thái Lan năm 2019.

Ở tuổi ngoài 50, Kim Hee Ae sống sung túc và thoải mái bên chồng con. Chị thi thoảng đóng phim, đều đặn đầu tư và đi du lịch. Trong một show truyền hình, nữ diễn viên tiết lộ, chị duy trì thể trọng 49 kg trong suốt 30 năm nay, tự tin đóng cảnh sexy bên nhiều bạn diễn kém tuổi. Mỗi sáng và tối, chị đều kiểm tra cân nặng. Chỉ cần thấy con số dao động, chị lập tức điều chỉnh khẩu phần ăn. Hee Ae tiết lộ, bí quyết gìn giữ nhan sắc và vóc dáng của chị gồm ăn nhiều rau xanh và protein, hạn chế dầu mỡ, nói không với kim chi và đồ cay, tập thể dục thường xuyên, đắp mặt nạ trước mỗi lần trang điểm và giữ tinh thần lạc quan.

Kim Hee Ae thể hiện một cảnh "giường chiếu" với Kim Young Min trong Thế giới hôn nhân.

Bộ phim Thế giới hôn nhân do Kim Hee Ae đóng chính đã đi được một nửa chặng đường. Phim tiếp tục lên sóng các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

