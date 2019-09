Nữ blogger yêu Miley Cyrus trước khi bỏ chồng 0 Đồng nghiệp Spencer Pratt khẳng định Kaitlynn Carter đã có tình cảm với ca sĩ Miley Cyrus từ hồi hè, khi vẫn còn chung sống với nam diễn viên Brody Jenner.

Thời điểm đó, Kaitlynn Carter cùng chồng quay chương trình The Hills: New Beginnings - series truyền hình thực tế nói về cuộc sống hiện tại của các ngôi sao nổi tiếng một thời trong phim The Hills. Trước những tin đồn cho rằng Kaitlynn Carter và Brody Jenner có một cuộc "hôn nhân mở" (phi truyền thống), Kaitlynn đã giận dữ phủ nhận.

Sau khi tập phim được phát sóng hôm 2/9, đồng nghiệp Spencer Pratt - diễn viên chính của series này - bức xúc cáo buộc Kaitlynn đã nói dối. Spencer khẳng định người đẹp này đã có tình cảm ngoài luồng với Miley Cyrus từ lâu.

Spencer Pratt (trái) tin rằng Kaitlynn đã giấu giếm mối quan hệ với Miley Cyrus trong khi vẫn đang chung sống với Brody Jenner.

"Thật khó chịu khi nghe Kaitlynn phàn nàn về việc mọi người đang đồn đại cô ấy và Brody có 'mối quan hệ mở' khi mà chúng tôi đều biết cô ấy đã phải lòng Miley", Spencer chia sẻ trên tạp chí Cosmo. "Kaitlynn đã có gì đó với Miley khi đang quay series phim này, có thể chưa phải là thể xác nhưng chắc chắn là đã yêu. Không ai phán xét cô vì những gì xảy ra giữa hai vợ chồng cô. Chúng tôi chỉ không muốn mọi người nói dối về cuộc sống của bản thân trong một show truyền hình thực tế. Lẽ ra cô không nên xuất hiện trong chương trình này".

Ngày 2/8, Kaitlynn và Brody Jenner tuyên bố chia tay sau một năm tổ chức lễ cưới và 4 năm gắn bó. Đúng một tuần sau, Kaitlynn và Miley Cyrus được trông thấy ôm hôn bên bể bơi ở Italy. Khi loạt ảnh đăng tải trên các báo, Miley cũng lên tiếng thông báo cô và Liam đã chia rẽ sau 8 tháng kết hôn.

Katilynn và Miley trong kỳ nghỉ ở Italy.

Kaitlynn Jenner hiện im lặng trước cáo buộc của đồng nghiệp. Cô vẫn đang có mối quan hệ hạnh phúc với Miley Cyrus. Hai cô gái được trông thấy tíu tít bên nhau đi ăn trưa vào cuối tuần qua. Ngày 2/9, tờ People đưa tin Miley và Kaitlynn đã chuyển đến ở cùng nhau. "Miley không hề hối tiếc về mọi thứ. Cô ấy rất thích ở bên Kaitlynn", nguồn tin chia sẻ.

Hoài Vũ (Theo Us Weekly, People)