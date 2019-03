NSND Trần Nhượng đóng vai đểu giả quá đạt khiến Lương Thanh thấy ghét

- Chị nghĩ gì khi được mời vào bộ phim mà tất cả các diễn chính đều không phải ngôi sao như 'Những cô gái trong thành phố'?

- Tôi thấy mình may mắn vì dù không phải là ngôi sao nhưng vẫn được chọn vào vai chính. Tôi nghĩ đạo diễn chắc chắn phải nhìn thấy khả năng nào đó của mình nên mới quyết định như vậy. Trong quá trình làm phim, tôi luôn tự nhủ người ta cố gắng 1 thì mình phải cố gắng 10, cống hiến hết sức có thể cho vai diễn.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa từng nói, chú để ý đến tôi từ khi xem Cả một đời ân oán. Tôi được chú đánh giá là người diễn tốt nhất trong dàn trẻ của phim. Đó cũng là lý do chú gọi tôi lên casting cho Những cô gái trong thành phố. Tuy vậy, tôi cũng phải trải qua 2 vòng casting và một số diễn viên khác để có được vai Mai.

NSND Trần Nhượng và Lương Thanh trong phim.

- Chị gặp khó khăn gì khi đóng cảnh nóng với NSND Trần Nhượng, người hơn mình 44 tuổi?

- Mọi người cứ nghĩ rằng tôi phải áp lực lắm khi thực hiện cảnh đó nhưng thực tế không phải vậy. Tôi chỉ lo lắng về việc phải hở hang nhiều quá mà thôi. Bước vào set quay, tôi nhập tâm vào nhân vật nên hoàn toàn quên chuyện đó và chỉ cố gắng tập trung diễn xuất mà tôi.

Tóm tắt tập 15 'Những cô gái trong thành phố' Trích đoạn tập 15 'Những cô gái trong thành phố'

- NSND Trần Nhượng tạo cảm xúc cho chị như thế nào?

- Chú Trần Nhượng ở ngoài rất dễ thương nhưng khi vào vai ông Khanh thì đúng là nhìn ghét thật (cười). Lúc đóng cảnh ấy, tôi đặt mình vào trường hợp của Mai và thấy rất khó chịu dù tôi ở ngoài đời còn mạnh mẽ hơn nhân vật Mai rất nhiều. Với tôi, việc có thể cảm thấy ghét bạn diễn lúc ấy là rất tốt cho cảnh quay. Là một diễn viên gạo cội, chú Trần Nhượng đã giúp tôi đẩy cảm xúc lên khá nhiều và dễ dàng hóa thân vào nhân vật hơn. Tôi và chú diễn rất ăn ý và không cần phải nói với nhau quá nhiều khi làm việc chung.

Lương Thanh và Bình An trong 'Những cô gái trong thành phố'.

- Thế còn khi đóng chung với diễn viên Bình An?

- Là người có nhiều kinh nghiệm hơn nên anh ấy thường góp ý cho tôi về những điểm chưa tốt. Nhận ra sự ngượng ngùng của tôi khi đóng cảnh tình cảm, Bình An chính là người chủ động giúp tôi trấn an tinh thần. Anh ấy nói rằng hai đứa ở ngoài đời dù có người yêu hay không cũng phải gạt chuyện tình cảm sang một bên để tập chung cho vai diễn. Đây là nhân vật chứ không phải Bình An và Lương Thanh ngoài đời. Nhờ sự động viên của anh ấy, tôi đã có thể bỏ qua hết, chỉ tập chung cho Tùng và Mai trong phim. Từ đó, tôi chẳng bận tâm những chuyện bên lề và biết phân định rạch ròi đâu là công việc, đâu là riêng tư.

Thế nhưng, tôi vẫn có chút hồi hộp và lo lắng khi đóng cảnh tình cảm với Bình An. Đây là lần đầu tiên hai đứa có cảnh như vậy trên truyền hình nên chúng tôi không tránh được cảm giác bỡ ngỡ. Đó cũng là một cảnh rất khó vì đạo diễn yêu cầu phải làm sao để quay một đúp xong luôn. May mắn là tôi và Bình An trước khi thực hiện cảnh ấy đã có một thời gian dài làm việc chung nên dễ dàng hiểu ý nhau. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải bàn luận, tính toán rất kỹ để có thể hoàn thành mọi thứ đúng như mong muốn của đạo diễn. Chú Vũ Trường Khoa và chú Công Lý sau đó bảo với chúng tôi rằng chúng mày có diễn lại thì cũng không thể tốt hơn như thế này đâu.

Bình An trong 'Những cô gái trong thành phố' Phân đoạn tình cảm của Lương Thanh và Bình An

- Bắt đầu khẳng định được khả năng với diễn xuất, lý do gì khiến chị quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019?

- Nhiều người cũng hỏi tôi tại sao đã là diễn viên rồi còn đi thi hoa hậu làm gì nữa. Đến với cuộc thi này, tôi chỉ muốn thử sức và tạo dấu ấn cho tuổi trẻ của mình. Tôi muốn cố gắng hết sức ở cuộc thi chứ không nghĩ mình đã là diễn viên thì phải bó buộc bản thân. Tôi còn trẻ mà, cứ thích thì tham gia thôi.

- Chị kỳ vọng thế nào về chiếc vương miện của Hoa hậu Bản sắc Việt 2019?

- Tôi không nói trước được mà chỉ biết thử sức xem mình đang ở vị trí nào. Nếu có được vương miện thì tôi chắc chắn sẽ rất vui rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm và chưa biết sẽ có bao nhiêu áp lực và trải qua những gì khi chính thức bước vào cuộc thi.

Lương Thanh tên thật Lương Huyền Thanh, sinh năm 1996 tại Thanh Hóa. Cô sở hữu chiều cao 173 cm cùng vóc dáng gợi cảm, gương mặt xinh đẹp.

- Chị nghĩ sao trước ý kiến cho rằng trở thành Hoa hậu là con đường ngắn và dễ dàng để nổi tiếng và khẳng định vị trí hơn nhiều so với việc lao động trong những lĩnh vực nghệ thuật như điện ảnh?

- Ai đó nếu đã bước chân vào con đường nghệ thuật mà nói rằng không muốn nổi tiếng thì chắc nói dối. Tuy nhiên, tôi không hẳn muốn nổi tiếng hơn khi quyết định tham gia một cuộc thi hoa hậu. Tôi chỉ muốn lưu giữ cho tuổi trẻ những dấu ấn đáng nhớ, trải nghiệm và học hỏi từ những người mà mình sẽ gặp trong cuộc thi. Đó cũng là cách để tôi có thêm kinh nghiệm cho việc đóng phim. Diễn viên cần biết càng nhiều càng tốt.

Nổi tiếng bao giờ cũng đi kèm với thị phi mà tôi không muốn đi lên bằng con đường thị phi. Tôi muốn tiến từ những bước nhỏ nhất. Nếu như không đạt được gì ở cuộc thi này tôi cũng coi như đó là kinh nghiệm để mình làm tốt hơn ở những cuộc thi sau. Khi đã làm bất kỳ công việc nào, tôi cũng cố gắng hết sức có thể.