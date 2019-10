Những thiếu gia nổi tiếng vì toàn yêu mỹ nhân Việt

Phillip Nguyễn - em chồng diễn viên Tăng Thanh Hà - hẹn hò Á hậu Vũ Hoàng My vào năm 2012. Cặp đôi tình tứ trong nhiều hoạt động, Hoàng My còn góp mặt tại lễ rước dâu của Hà Tăng với tư cách là người nhà của họ nhà trai. Từ cuối năm 2013, họ không đồng hành như trước, thậm chí ngó lơ nhau tại một sự kiện. Á hậu tiết lộ mối quan hệ rạn nứt sau khi cô lựa chọn theo đuổi đam mê, tiếp tục ở lại Mỹ du học về điện ảnh. Dù chia tay, cả hai giữ quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Hiện Hoàng My học tập và làm việc tại Irasel, thỉnh thoảng về nước dự sự kiện.